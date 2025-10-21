Concesionarios de taxis en Saltillo tienen libertad para elegir proveedor de taxímetros

SALTILLO, Coahuila. - El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el municipio analizará con apertura, pero también con rigor, la solicitud de aumento de tarifas presentada por los trabajadores del servicio de taxi, aunque recalcó que cualquier ajuste deberá estar plenamente justificado y respaldado por estudios técnicos.

"Hay que revisar, hay que platicar. Si ellos creen que se debe aumentar, tendrían que justificarlo y fundamentarlo; ya después se valorará en el Instituto Municipal de Movilidad y en la junta de gobierno", explicó el edil.

Díaz González recordó que actualmente los concesionarios tienen la libertad de elegir entre varias empresas proveedoras de taxímetros, por lo que descartó que exista un monopolio en ese tema. "No solamente hay una empresa, sino varias. Cada quien puede establecer el modelo que más le convenga", apuntó.

Respecto al estado de las unidades, el alcalde subrayó que los prestadores del servicio deben cumplir con los lineamientos establecidos en el reglamento y mantener sus vehículos en óptimas condiciones para garantizar seguridad y comodidad a los usuarios.

"La responsabilidad del gobierno municipal es ofrecer a las y los ciudadanos un mejor servicio de transporte y más opciones de movilidad. En eso debemos enfocarnos todos", expresó.

Díaz también destacó el éxito de las rutas troncales gratuitas, las cuales registran actualmente más de 27 mil viajes diarios, cifra que dijo refleja la aceptación del nuevo modelo de movilidad entre la población. "El primer día fueron 11 mil usuarios y hoy ya son miles más. La gente está respondiendo muy bien", mencionó.

El alcalde advirtió que un incremento en la tarifa de taxis, en este momento, podría resultar contraproducente. "Hay que valorar bien la situación; podría no ser el momento adecuado", concluyó.