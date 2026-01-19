Jóvenes de Saltillo deben realizar trámite de Cartilla Militar

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo exhortó a los jóvenes de la clase 2008 y remisos a realizar el proceso para el trámite de su Cartilla Militar.

Claudio Francisco Ollervides Esqueda, director de la Junta Municipal de Reclutamiento, informó que ahora se cuenta con un nuevo sistema de citas por internet, para mayor comodidad.

Para ello, deberán ingresar a la página oficial del Municipio de Saltillo en: www.saltillo.gob.mx y solicitar el día y la hora, únicamente ingresando con su CURP.

Posteriormente, deberán llevar la papelería correspondiente a las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicada en Presidente Cárdenas 1214, entre Pablo L. Sidar y Carlos Santana, Zona Centro.

Los jóvenes de la clase 2008 y remisos deberán presentar los siguientes requisitos para poder realizar el trámite: Acta de nacimiento actualizada; última calificación o constancia de estudios firmada y sellada por el director del plantel; CURP; y comprobante de domicilio (agua, luz, teléfono o gas natural) de Saltillo, no mayor a tres meses; en caso de radicar en un ejido, presentar carta del comisariado ejidal.

Además, cuatro fotografías tamaño credencial a color en papel mate adhesivo, tamaño 35x45 mm y 21 mm del nacimiento del pelo a la barbilla, camisa blanca, sin retoque, sin barba, patilla recortada, sin lentes, sin piercing o colguijes, frente y orejas despejadas. Las fotografías deben ser de estudio fotográfico.

Quienes sean remisos y hayan nacido en otro municipio o estado deberán presentar Constancia de No Registro en el Servicio Militar Nacional, expedida por la Junta Municipal de Reclutamiento del lugar donde nacieron.