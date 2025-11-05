Último día del Festival Ánimas del Desierto 2025 en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal invitó a las familias saltillenses a disfrutar este jueves 6 de noviembre de las actividades programadas para el último día del Festival Ánimas del Desierto 2025.

El Instituto Municipal de Cultura informó que se presentará "Grupo musical orgullo vallenato", una exhibición de baile colombiano por el grupo infantil Terkos y Orgullosos a las 18:00 horas en la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco de la Alameda Zaragoza.

Posterior a ello, a las 19:30 horas, en este mismo punto de la Alameda Zaragoza, se presentará "Versos inmortales, exhibición de batallas escritas" con versos y rimas que desafían el olvido a cargo de Bizor Azufre.

También el 6 de noviembre, a las 19:30 horas, pero en el Centro Cultural Teatro García Carrillo, se presentará "Aquí es...pantan" de Griselda Elizondo por parte del Grupo de Teatro Manuelita Villanueva de Puig.

Y a las 20:00 horas en Paseo Capital, el Ensamble Mariposas en el Desierto presentará "La fiesta de catrina, una ofrenda musical", un espectáculo escénico-musical.

Este jueves 6 de noviembre será el último día de la exposición de las "Calaveras Saraperas" en los centros comunitarios de las colonias Omega, Pueblo Insurgente, La Herradura, Morelos, Misión Cerritos y Panteones.

Además de "Sonríe con la Catrina" en los centros comunitarios de Loma Linda, Lomas del Refugio y San Antonio, donde las y los asistentes pueden aprovechar para tomarse fotos.

También se mantiene vigente el Festival Paso de la Mariposa Monarca, con intervenciones en el callejón Santos Rojo, Paseo Capital, Plaza de Armas y la Plaza de la Nueva Tlaxcala.