Alejandra Iturbe: De Coahuila a Grecia, travesía en aguas abiertas

SALTILLO, COAHUILA.- La atleta saltillense de aguas abiertas, Alejandra Iturbe, se prepara para enfrentar uno de los retos más emblemáticos de su carrera deportiva: la travesía de 2.4 kilómetros en el Mar Egeo, desde el volcán Nea Kameni hasta la costa de Santorini, Grecia, programada para el próximo 10 de octubre de 2025.

Con la convicción de que "el verdadero triunfo no es cruzar la meta, sino haber tenido el valor de empezarla", Iturbe busca hacer de cada brazada un símbolo de fortaleza, templanza y fe. Para ella, el mar no solo es un campo de competencia, sino también un espacio de transformación personal.

Además de su faceta deportiva, la nadadora impulsa el proyecto "Aletas", mediante el cual imparte clínicas gratuitas de natación a niñas, niños y adolescentes con discapacidad entre 4 y 18 años, fomentando inclusión, confianza y libertad de movimiento en el agua.

Su trayectoria abarca mares en América, África, Asia y Medio Oriente, donde ha brillado en competencias de 5K en Dubái, Sudáfrica, Egipto y México. Ahora, la prueba en Santorini se perfila como una experiencia de resistencia, enfoque y superación, con un horizonte griego como escenario y el corazón puesto en cada brazada.