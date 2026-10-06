Sector hotelero de Coahuila en incertidumbre por tren de pasajeros

SALTILLO, Coah. - La falta de información sobre el proyecto del tren de pasajeros que impulsa el Gobierno federal mantiene en incertidumbre al sector hotelero de Coahuila, que requiere conocer el trazo y la ubicación de las estaciones para definir posibles inversiones.

Héctor Horacio Dávila Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, señaló que la iniciativa privada desconoce aspectos fundamentales de la obra, entre ellos dónde estarán las paradas, cuáles serán los cruces ferroviarios y cómo se desarrollará el recorrido en la región sureste.

"Precisamente es por eso que queremos saber información: dónde van a estar las paradas, dónde va a cruzar, cómo va a cruzar, porque ha habido muchos accidentes y estas personas lo están haciendo sin ninguna información a la ciudadanía", señaló Dávila Rodríguez.

El empresario indicó que la falta de datos también dificulta que los municipios y los empresarios puedan anticipar las necesidades que generará la infraestructura ferroviaria.

Explicó que para el sector hotelero resulta indispensable conocer con anticipación los puntos donde se instalarán las estaciones, pues de ello dependerá la evaluación de nuevas inversiones en hoteles y otros servicios destinados a atender la demanda que pudiera generarse.

Dávila Rodríguez también cuestionó que la información relacionada con el proyecto sea vinculada con asuntos de seguridad nacional, al considerar que se trata de una obra de transporte de pasajeros que tendrá efectos directos en la población.

"¿Cuál seguridad nacional y construir un tren de pasajeros? ¿Qué, vamos a transportar cohetes o vamos a transportar energía eléctrica, o energía nuclear? ¿Cuál seguridad nacional? Eso sí no te la creo", expresó.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila insistió en la necesidad de transparentar los detalles de la obra y explicar a la sociedad cómo se desarrollará la infraestructura, debido al impacto que tendrá en la movilidad y en las actividades económicas de la región.

La iniciativa ferroviaria contempla conectar a la Ciudad de México con Nuevo Laredo y tendrá paso por la región sureste de Coahuila, particularmente por Saltillo y Ramos Arizpe.