Festival Internacional de las Artes: Turistas extranjeros disfrutan en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El Festival Internacional de las Artes (FINA) ya registra la participación de visitantes extranjeros en sus actividades culturales, informó la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte, quien destacó la buena respuesta del público durante la primera semana del evento.

La funcionaria señaló que turistas de distintas nacionalidades han sido observados en diversos espacios culturales de la ciudad, particularmente en actividades como la tradicional callejoneada y las presentaciones de mariachi.

Rodarte comentó que desde antes del inicio formal del festival era frecuente observar visitantes extranjeros recorriendo el Centro Histórico de Saltillo, situación que se ha mantenido durante los primeros días del FINA. "Todos los días voy a mi oficina en Casa Purcell y cuando paso por el centro me toca ver extranjeros. Eso nos refiere que sí hay extranjeros aquí en nuestra ciudad", expresó.

Indicó que ha identificado principalmente visitantes procedentes de Estados Unidos y de países asiáticos, quienes han mostrado interés por las expresiones artísticas, la música y las tradiciones mexicanas presentadas en el festival. "En la callejoneada vi inclusive un coreano bailando con la tambora, lo que me llamó mucho la atención. También en el evento del mariachi vimos algunos extranjeros que estaban ahí", relató.

La directora del Instituto Municipal de Cultura afirmó que la reacción de los turistas ha sido positiva, ya que participan activamente y muestran entusiasmo por el ambiente festivo y las manifestaciones culturales locales. Respecto a los factores que favorecen la llegada de visitantes, destacó las condiciones de seguridad que prevalecen en Saltillo, aspecto que consideró fundamental para la promoción turística y cultural de la ciudad. "La gente sale a las calles con la tranquilidad máxima y así seguiremos", afirmó.

Sobre el desarrollo general del FINA, informó que la primera semana de actividades ha superado las expectativas de asistencia. Explicó que, pese a la coincidencia de algunos eventos con actividades relacionadas con el fútbol, la afluencia de público se ha mantenido elevada. "Llevamos arrancando la primera semana con muchísimo éxito. Pensamos que a lo mejor por empatarse con el fútbol iba a mermar la afluencia, pero no; hemos visto llenos nuestros eventos", concluyó.