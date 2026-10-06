UAAAN implementa estrategias de salud

SALTILLO, COAH.- La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) mantiene desde el ingreso de los estudiantes una estrategia de detección y atención de posibles problemas de salud, adicciones y situaciones socioemocionales.

Alberto Flores Olivas, rector de la institución, explicó que uno de los primeros mecanismos consiste en el examen de admisión aplicado por el Ceneval, cuyos resultados permiten identificar aspectos relacionados con las condiciones de salud y el estado socioemocional de los jóvenes.

El seguimiento continúa durante la estancia de los alumnos mediante distintas áreas de la universidad, entre ellas enfermería, que cuenta con el respaldo de psicólogos, y la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, creada este año.

A estos mecanismos se incorporó un esquema de tutorías personalizadas para acompañar a los estudiantes desde su ingreso y detectar oportunamente cualquier situación que pudiera afectar su desarrollo académico o personal.

"Tenemos nosotros un sistema que implementamos de tutorías personalizadas. Desde que ingresa el alumno al primer semestre que termina tiene un tutor personalizado, de tal forma que cada mes está platicando con ellos y trata de evitar alguna problemática", señaló Flores Olivas.

El rector reconoció que dentro de la comunidad estudiantil se han presentado casos relacionados con adicciones y problemas de salud psicológica. Ante estas situaciones, indicó que la universidad también contempla la coordinación con dependencias municipales cuando se requiere una intervención adicional para atender a los estudiantes.

No obstante, Flores Olivas aclaró que actualmente no dispone de una cifra o porcentaje actualizado que permita establecer la incidencia de estas problemáticas entre los alumnos de la UAAAN.