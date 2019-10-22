“Únete, vamos a checarte” DIF

Saltillo, Coah.- Para contribuir a disminuir los índices de cáncer de mama, cérvicouterino y de próstata entre la población coahuilense por medio de la prevención y detección oportuna de esta enfermedad, a través del programa “Únete, vamos a checarte”, el Gobierno del Estado, DIF Coahuila y la Secretaría de Salud han facilitado la exploración a 2 mil 210 mujeres, de las cuales 883 han sido canalizadas a mastografías gratuitas; 951 a exploraciones de mama y mil 533 a otros procedimientos como colposcopías, Virus del Papiloma Humano y papanicolau.

Roberto Cárdenas Zavala, Director General de DIF Coahuila, dijo que estas acciones del Gobierno que encabeza Miguel Riquelme Solís están orientadas a fortalecer la cultura de prevención temprana, factor importante para brindar atención y reducir el índice de mortalidad por esta causa.

“La detección y el tratamiento oportuno evitará que este padecimiento sea signo de muerte. Por ello, la encomienda del Gobernador y de su esposa, la señora Marcela Gorgón, es fortalecer la prevención y detección oportuna tanto en las zonas urbanas como rurales de todas las regiones del estado, con el apoyo de las unidades móviles”, expresó.

Precisó que a través del programa “Únete, vamos a checarte” se han impartido también 112 pláticas de prevención a diferentes sectores de la población, que tuvieron un alcance de 2 mil 319 personas.

En el mismo período de tiempo, personal del DIF Coahuila de la Dirección de Familia Saludable y Apoyos Complementarios ha participado en 106 brigadas de atención a la salud, y para prevenir y detectar de manera oportuna la enfermedad de cáncer en los hombres, “Únete, vamos a checarte” ha aplicado mil 388 pruebas de tamizaje prostático.

Cárdenas Zavala agregó que durante octubre, mes dedicado a la lucha contra el cáncer en la mujer, se han programado con el apoyo de las Coordinaciones Regionales del DIF Coahuila, así como con los sistemas municipales DIF, más de 250 acciones en el estado, que desde el arranque de esta campaña de prevención se han ido desarrollando con la participación de la población y sociedad civil, así como otras dependencias del Gobierno en la búsqueda de estrategias que cuiden la salud de la mujer.