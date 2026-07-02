Atención a adulto mayor: Francisco de 92 años recibe apoyo en Saltillo
La Unidad de Integración Familiar (UNIF) atendió un reporte sobre Francisco, un adulto mayor de 92 años que no había comido en tres días.
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SALTILLO, COAH.- La Unidad de Integración Familiar (UNIF) de la Policía Municipal atendió un reporte sobre un adulto mayor de 92 años que presuntamente permanecía encerrado en su vivienda y no había ingerido alimentos durante tres días. La intervención ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Maclovio Herrera y Dionisio García Fuentes, donde, de acuerdo con la información preliminar, se solicitó el apoyo de las autoridades para verificar el estado de salud y las condiciones en que se encontraba Francisco.
Al llegar al lugar, los elementos de la UNIF intentaron entrevistarse con el adulto mayor; sin embargo, el hombre se mostró renuente a recibir apoyo o permitir la intervención de los oficiales. Ante esta situación, los policías permanecieron en el sitio mientras definían el procedimiento a seguir, con prioridad en garantizar la integridad y seguridad del adulto mayor, además de establecer contacto con algún familiar responsable.
Minutos después arribó el yerno de Francisco, quien informó que la noche anterior habían acudido a visitarlo, le proporcionaron alimentos y realizaron labores de limpieza en la vivienda. Posteriormente también llegó la hija del adulto mayor. Tras dialogar con los familiares y verificar la situación, las autoridades determinaron que Francisco permanecería en su domicilio bajo el cuidado de sus familiares, quienes se comprometieron a reforzar la atención y la vigilancia para evitar que se repita una situación similar.