Atención a adulto mayor: Francisco de 92 años recibe apoyo en Saltillo

SALTILLO, COAH.- La Unidad de Integración Familiar (UNIF) de la Policía Municipal atendió un reporte sobre un adulto mayor de 92 años que presuntamente permanecía encerrado en su vivienda y no había ingerido alimentos durante tres días. La intervención ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Maclovio Herrera y Dionisio García Fuentes, donde, de acuerdo con la información preliminar, se solicitó el apoyo de las autoridades para verificar el estado de salud y las condiciones en que se encontraba Francisco.

Al llegar al lugar, los elementos de la UNIF intentaron entrevistarse con el adulto mayor; sin embargo, el hombre se mostró renuente a recibir apoyo o permitir la intervención de los oficiales. Ante esta situación, los policías permanecieron en el sitio mientras definían el procedimiento a seguir, con prioridad en garantizar la integridad y seguridad del adulto mayor, además de establecer contacto con algún familiar responsable.

Minutos después arribó el yerno de Francisco, quien informó que la noche anterior habían acudido a visitarlo, le proporcionaron alimentos y realizaron labores de limpieza en la vivienda. Posteriormente también llegó la hija del adulto mayor. Tras dialogar con los familiares y verificar la situación, las autoridades determinaron que Francisco permanecería en su domicilio bajo el cuidado de sus familiares, quienes se comprometieron a reforzar la atención y la vigilancia para evitar que se repita una situación similar.