Recién nacidos en Coahuila podrán ser inmunizados con la vacuna BCG

SALTILLO, COAH.- Luego de más de dos meses de escasez, la vacuna BCG, que protege a recién nacidos contra la tuberculosis, se espera que en las próximas semanas vuelva a estar disponible en Coahuila; así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Salud del estado, Eliud Aguirre Vázquez, tras una reunión con autoridades sanitarias federales en la Ciudad de México.

El funcionario estatal señaló que en los próximos días se podría reactivar el envío del biológico a las entidades del país, incluyendo Coahuila, lo que permitirá retomar la inmunización en hospitales y clínicas del sector público.

"Se nos notificó que en este mes de septiembre se comenzará con la distribución nacional de la vacuna. El desabasto fue generalizado debido a problemas de producción por parte de la farmacéutica que la fabrica, y no había disponibilidad ni en instituciones públicas ni privadas", explicó Aguirre Vázquez.

El Secretario detalló que, a causa del desabasto, alrededor de 7 mil 362 recién nacidos en Coahuila no han podido recibir esta dosis esencial, que normalmente se aplica en los primeros días de vida; sin embargo, aclaró que la vacuna puede administrarse hasta un año después del nacimiento sin afectar su eficacia, por lo que no existe riesgo si no se aplica de inmediato.

"La BCG no tiene que aplicarse a los tres o cuatro días de nacido. Se puede administrar sin problema al mes, o incluso varios meses después. Lo importante es que ahora estamos próximos a recibirla y comenzaremos con la logística para su aplicación en cuanto llegue el lote asignado", precisó.

Aunque no se especificó cuántas dosis serán enviadas a Coahuila, la Secretaría de Salud estatal se mantiene en coordinación con el Gobierno Federal para distribuirlas de manera oportuna y prioritaria entre los recién nacidos que no han sido vacunados.

Aguirre Vázquez reiteró que, al tratarse de un desabasto de carácter internacional, la situación afectó a todo el país, incluyendo al IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud estatal y servicios médicos particulares, por lo que se trata de una problemática fuera del control de las autoridades locales.

Cabe señalar que la vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin) es una de las primeras inmunizaciones que se aplican a los bebés y es clave en la prevención de formas graves de tuberculosis infantil.