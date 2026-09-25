Saltillo: Salud Pública lanza recomendaciones ante temporada invernal

SALTILLO, COAH.- Ante la próxima llegada de la temporada de frío, la Dirección de Salud Pública de Saltillo llamó a la población a extremar precauciones, principalmente con menores de edad, adultos mayores y personas con alguna condición de salud.

El director de Salud Pública, Dr. Roberto Cárdenas Zavala, informó que los días más fríos se esperan durante diciembre, enero y febrero, por lo que recomendó prepararse con anticipación y mantener actualizada la cartilla de vacunación.

También pidió a la ciudadanía mantenerse atenta al inicio de las campañas de vacunación contra la influenza y el neumococo.

"Invitar a la ciudadanía a que estén precavidos, a que estén prevenidos, su cartilla de vacunación, una buena alimentación y cuidar a los adultos mayores y menores de edad", señaló.

De manera paralela, continúan las acciones preventivas contra el dengue en distintas colonias de Saltillo. Hasta ahora se han realizado alrededor de 900 fumigaciones, con una cobertura de más de 12 mil personas.

De acuerdo con la información más reciente de la Jurisdicción Sanitaria, se han registrado 10 casos de dengue, ninguno considerado grave.

Cárdenas Zavala pidió acudir al médico ante síntomas como malestar general, dolor muscular o de articulaciones, y realizar los estudios correspondientes cuando exista sospecha de dengue.

Explicó que la identificación de casos permite determinar las zonas donde es necesario reforzar las acciones de fumigación y prevención.

El funcionario también advirtió sobre el riesgo de deshidratación durante la temporada invernal, debido a que las personas suelen reducir su consumo de agua.

Por ello, recomendó mantener una adecuada hidratación, con más de un litro de agua al día como mínimo, además de llevar una buena alimentación.