Feria de la Mujer en Saltillo ofrecerá prótesis mamarias artesanales

SALTILLO, COAH.- El Instituto Municipal de las Mujeres de Saltillo prepara 1,200 prótesis mamarias artesanales para beneficiar a 600 mujeres, informó Vanessa Fernández, directora del organismo.

Actualmente se encuentran en elaboración 600 piezas, pero la meta es duplicar esa cantidad para entregar dos prótesis a cada una de las beneficiarias.

Fernández explicó que las prótesis son confeccionadas con un material plástico artesanal que busca reducir molestias e irritaciones. El proyecto fue impulsado por Liliana Méndez, quien se acercó al instituto para desarrollar la iniciativa y promover la participación de empresas.

Las mujeres que requieran este apoyo pueden acudir a las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres, ubicadas en Presidente Cárdenas y Purcell, donde recibirán información sobre los requisitos y el proceso para obtener las prótesis.

El instituto también mantiene abiertos sus talleres para mujeres interesadas en participar voluntariamente en la elaboración de las prótesis. La directora señaló que, además de contribuir con otras mujeres, los talleres representan un espacio de convivencia y una oportunidad para liberar estrés.

Como parte de las actividades de concientización sobre el cáncer de mama, el organismo también realizará una Rodada Rosa para promover la importancia de mantener revisiones médicas periódicas durante todo el año.

Fernández informó que el próximo 27 de octubre se desarrollará la Feria de la Mujer en el Museo del Desierto, de 8:00 a 13:00 horas. Durante la jornada se ofrecerán distintos servicios de salud, entre ellos mastografías, además de realizarse la entrega de prótesis mamarias.

El Instituto Municipal de las Mujeres participa además cada año en campañas de donación de cabello, en coordinación con el DIF, con el propósito de apoyar a mujeres que se encuentran en tratamiento contra el cáncer.

Las mujeres interesadas en obtener información sobre los talleres para elaborar prótesis mamarias pueden comunicarse al 844-415-8815.