General Cepeda se prepara para la cuarta vendimia: vino y aventura

SALTILLO, COAH.- El desierto de Coahuila será escenario de la cuarta Vendimia Sierto, que se realizará el 12 de septiembre en General Cepeda, con una jornada de vino, gastronomía, música y actividades de aventura.

El evento comenzará a las 14:00 horas y concluirá a la 1:30 de la madrugada. La organización estima una asistencia de entre 300 y 350 personas, principalmente de Saltillo, Monterrey, Monclova, La Laguna y otras ciudades del noreste.

Sofía Garza Guajardo, gerente comercial de Sierto, explicó durante la presentación que uno de los objetivos es impulsar a General Cepeda como destino de turismo enológico y mostrar cómo el trabajo en los viñedos puede convertirse en una experiencia alrededor de la mesa.

Detalles confirmados

La propuesta combinará vino, gastronomía y música mexicana con un ambiente country, en una celebración que busca destacar el carácter del noreste.

Uno de los principales atractivos de esta edición será "Arma tu vino", experiencia que permitirá a los asistentes elaborar su propia mezcla a partir de cuatro variedades de uva. La dinámica busca que cada participante encuentre la combinación de su preferencia y le dé una identidad propia. Los asistentes con acceso VIP contarán con la guía de sommeliers para elaborar su fórmula.

De acuerdo con los organizadores, posteriormente los visitantes podrán regresar para armar y embotellar su propio vino, con lo que la experiencia podrá continuar después de la vendimia. Los asistentes también podrán recorrer las instalaciones y las vides de Sierto, participar en catas y realizar el tradicional pisado de uvas.

Actividades de aventura en el desierto

La celebración incluirá etiquetas de otras bodegas de la región, entre ellas Hacienda Florida, San Juan de la Vaquería y Barro Viejo, que ofrecerán vinos blancos, rosados y espumosos. El sotol también tendrá presencia mediante Casa Sotol, con una propuesta dedicada a este destilado representativo de Coahuila.

En la oferta gastronómica habrá una comida de cuatro tiempos a cargo de Brava Steak House, además de paella de Lulucucina y discada de Reto Grill. También participará Rafael Villarreal, conocido como "El Más Salsa", con una selección de sus salsas.

La organización contempla una estación de charcutería, canapés y un mercadito con productores y emprendedores de Coahuila y Nuevo León, con el propósito de mostrar productos y propuestas vinculadas con la identidad del noreste.

Precios y accesos

La cuarta edición también incorporará actividades de aventura. Los visitantes podrán realizar paseos en racer por el desierto, acompañados por un piloto, además de participar en juegos de destreza y actividades con premios. El acceso general tendrá un precio de 1,500 pesos por persona e incluye entrada al evento, vino de Sierto ilimitado, charcutería, canapés, acceso al mercadito, así como una porción de paella y discada.

Las entradas se pueden adquirir en la plataforma arema.mx. Actividades como "Arma tu vino" y los paseos en racer tendrán un costo adicional para quienes cuenten con acceso general. El boleto VIP tendrá un precio de 5,000 pesos por persona e incluye mesas frente al escenario, además de la experiencia "Arma tu vino" con sommeliers y las cuatro variedades de uva para crear una mezcla personalizada.