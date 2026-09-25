Vicente Eliamar aclara la ética de la donación de órganos en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La donación de órganos es lícita desde la visión cristiana, siempre que se realice bajo principios éticos y morales, afirmó el padre Vicente Eliamar.

El sacerdote explicó que la Iglesia considera la donación como un acto de entrega y ayuda al prójimo, pero advirtió que debe respetarse la integridad de la persona.

"Desde la visión cristiana es lícito el hacer la donación de los órganos, siempre y cuando se rija con principios éticos, morales", señaló.

Eliamar indicó que la evaluación de estas prácticas debe considerar criterios de filosofía, ciencia y teología, pues "no todo lo técnicamente posible, por ello mismo es moralmente admisible".

Entre los límites, mencionó que una persona viva puede donar un riñón, pero no un órgano vital como el corazón.

"No puedo donar el corazón estando vivo", explicó.

En el caso de la donación de órganos vitales después de la muerte, señaló que existe otro conflicto ético: establecer con certeza el diagnóstico de muerte antes de realizar la extracción.

El sacerdote también mencionó las gónadas como un caso particular, debido a que contienen material genético propio de la persona y relacionado con su identidad.

Además, sostuvo que la donación debe contar con consentimiento informado y nunca ser producto de coerción o compraventa.

"No se venda. Que no se coaccione", enfatizó.

Eliamar agregó que acciones como la donación de sangre también pueden considerarse dentro de este acto de entrega y ayuda al prójimo.