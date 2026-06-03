Ania Sánchez Ruiz asume Vicepresidencia de ANFEI en Coahuila

SALTILLO, Coahuila.- La directora del Tecnológico Nacional de México campus Saltillo (TecNM-Saltillo), Ania Sánchez Ruiz, fue electa Vicepresidenta de la Región II de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) para el periodo 2026-2028, durante los trabajos de la LII Asamblea General Ordinaria de este organismo nacional.

La elección se llevó a cabo en el marco de la LIII Conferencia Nacional de Ingeniería de la ANFEI, realizada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde desde el pasado 2 de junio se congregaron directivos, investigadores, docentes y especialistas de instituciones de educación superior de todo el país.

Durante el encuentro académico, Sánchez Ruiz participó en las sesiones plenarias, conferencias y actividades de análisis orientadas al fortalecimiento de la enseñanza de la ingeniería y al impulso de proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y sostenibilidad.

Con su nombramiento como Vicepresidenta de la Región II, que integra a instituciones de educación superior de Coahuila y Nuevo León, el TecNM-Saltillo amplía su presencia en los órganos de representación nacional de la ingeniería, consolidando su papel como una de las instituciones referentes en la formación de profesionistas del sector.

La designación también permitirá fortalecer la colaboración interinstitucional entre universidades y tecnológicos de la región, promoviendo estrategias conjuntas para mejorar la calidad educativa, fomentar la investigación aplicada y contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país.

Autoridades académicas destacaron que esta representación abre nuevas oportunidades para impulsar iniciativas enfocadas en la innovación, la sustentabilidad y la formación de ingenieros capaces de responder a los retos actuales de la industria y la sociedad.