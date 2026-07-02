Accidentes en Los Chorros: Edna Dávalos pide medidas urgentes

SALTILLO, COAH.- La diputada local del PRI, Edna Dávalos Elizondo, anunció que prepara un nuevo llamado al Gobierno Federal para reforzar las medidas de vigilancia y prevención en la carretera federal 57, específicamente en el tramo conocido como Los Chorros, con el propósito de reducir la velocidad de automovilistas y operadores de transporte de carga, y prevenir más accidentes.

La legisladora informó que el exhorto incluirá testimonios de habitantes de las comunidades cercanas a ese tramo carretero, quienes también enfrentan las consecuencias de los constantes percances que cada año dejan personas fallecidas y lesionadas, además de cuantiosos daños materiales.

Recordó que hace algunos años la Guardia Nacional instaló unidades de vigilancia en los kilómetros 227 y 230 de la carretera, donde supervisaba el cumplimiento del límite de velocidad de 60 kilómetros por hora, medida que, afirmó, permitió disminuir de manera importante el número de accidentes.

Dávalos Elizondo señaló que una parte considerable de los percances que involucran transporte pesado se origina por el exceso de velocidad en las pronunciadas pendientes del tramo, situación que, sumada al peso de la carga, puede provocar fallas en el sistema de frenos o la pérdida de control de las unidades en las curvas.

"La intención es volver a hacer un llamado al respecto, en el cual vamos a sumar también a vecinos de los ejidos aledaños; también el ayuntamiento se sumará a la petición a la Federación, al menos en lo que se refiere a la colocación de patrullas para pedir que se reduzca la velocidad", expresó.

La diputada añadió que, ante la próxima entrada en funciones de la Policía de Caminos de Coahuila, también solicitará que ese nuevo agrupamiento fortalezca la coordinación con la Guardia Nacional para incrementar la vigilancia en ese tramo carretero.

"Ya hemos trabajado con la Policía Estatal, con la Guardia Nacional; ya hemos tenido reuniones con ambas corporaciones, las que han quedado muy formalmente en asignar la presencia, en presentar un proyecto para la colocación de patrullas que estuvieran vigilando los límites de la velocidad, más que nada como medida preventiva, y vamos a esperar a ver qué sucede una vez que entre en operaciones", agregó.