María del Carmen Ruiz propone revisar contenidos digitales tras violencia en Torreón

SALTILLO, COAH.- Tras los hechos de violencia registrados en un plantel educativo de Torreón, la Secretaría de Educación de Coahuila respaldó la propuesta de integrar un grupo de especialistas que analice los contenidos difundidos en plataformas digitales y su posible influencia en niñas, niños y adolescentes.

María del Carmen Ruiz Esparza, subsecretaria de Planeación Educativa, señaló que la entidad cuenta con antecedentes de hechos violentos dentro de escuelas, entre ellos intentos de balaceras y el caso de un alumno que disparó contra una maestra, por lo que consideró que el problema ya representa una preocupación de alcance nacional.

"Creo que esto ya fue preocupación a nivel nacional. Hoy la presidenta de la República Claudia Sheinbaum dio la instrucción de que se formara un equipo de expertos para revisar lo que las plataformas digitales están publicando, que motivan a los niños, a las niñas, a hacer estas cosas", expresó.

La funcionaria reconoció que existen familias que mantienen vigilancia sobre los contenidos que consumen sus hijos, los horarios en que utilizan dispositivos electrónicos y las plataformas a las que tienen acceso.

Sin embargo, advirtió que también hay menores que no cuentan con ese acompañamiento, por lo que consideró necesario que las autoridades educativas identifiquen a esa población y refuercen las acciones preventivas.

"Yo creo que ahí tendríamos que trabajar mucho las autoridades educativas para ubicar ese tipo de población que está muy vulnerable a lo que publican esas plataformas digitales", señaló.

Ruiz Esparza sostuvo además que la falta de supervisión de los padres puede adquirir implicaciones legales cuando las conductas de los menores derivan en delitos o representan un riesgo para otras personas.

"Son omisiones que ponen en riesgo no nada más a su hijo o a su hija, sino a los demás, y bueno, pues los demás son toda la comunidad educativa, incluidos los directivos. En esta ocasión lamentablemente murió la subdirectora y hubo más heridos, verdaderamente una tragedia, es muy lamentable", manifestó.

Responsabilidad compartida entre familia y escuela

Cuestionada sobre la posibilidad de establecer sanciones para los padres cuyos hijos menores cometan delitos, consideró que debe revisarse la responsabilidad de quienes ejercen la patria potestad.

"Alguien deberá responder. Es como cuando un niño te choca un carro, ¿quién responde? Papá", comentó.

La subsecretaria subrayó que la formación y supervisión de los menores es una responsabilidad compartida, pero puntualizó que la escuela no puede sustituir las funciones de la familia.

"No podemos exigir al magisterio que se haga responsable de todo lo que sucede con un niño. El maestro está ahí en el aula para enseñar a leer, escribir, contar, que el niño aprenda geografía, historia, etcétera; pero no va a sustituir nunca la educación y autoridad que tiene un padre de familia sobre un niño", puntualizó.

En materia de redes sociales, Ruiz Esparza manifestó su preocupación por el acceso que actualmente tienen los menores a contenidos que anteriormente estaban restringidos.

"Hoy están al acceso de cualquier niño, desde los muy chiquitos hasta los muy grandotes", dijo, al considerar necesario revisar el material que circula en estas plataformas.

La Secretaría de Educación, agregó, dará seguimiento a lo ocurrido en Torreón y revisará las condiciones de seguridad de los planteles en todo Coahuila. También prevé trabajar con el Congreso local y las organizaciones sindicales del magisterio para analizar medidas que permitan fortalecer la protección de las comunidades escolares.

"Esta lamentable tragedia que nos tiene a todos consternados, conmovidos, pero que nos obliga a participar y buscar respuestas inmediatas que realmente saquen de ese riesgo a una comunidad educativa, a la que sea y donde sea", afirmó.

Finalmente, recordó que en las escuelas de Coahuila está restringido el ingreso de personas ajenas a la comunidad escolar.

"No pueden entrar cualquier persona donde hay niños y niñas; tiene que estar acreditada o tener un asunto que atender."