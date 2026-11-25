Saltillo, Coah. - Integrantes de la Comisión de Salud del Ayuntamiento promueven en Saltillo la prevención y concientización sobre la salud masculina.

A propuesta de la regidora Yajaira Briones Aguilar, se busca impulsar el tema y promover la importancia de estar bien informados y realizar revisiones médicas oportunas que pueden marcar la diferencia. Estuvieron presentes Juan Carlos Villarreal Garza, presidente de la Comisión de Salud Pública; así como representantes de Hugo Alberto Rábago Mar y de Mitchell Emmanuel Márquez de Luna, secretario de la Comisión, y Rosaura Monroy Becerril, también integrante.

"Cuidar la salud es también un acto de responsabilidad. Romper el silencio salva vidas, por lo que es importante no esperar y actuar en el tema de la salud masculina", destacó.

En este sentido, se exhortó a prestar atención a los cambios en la salud que se puedan presentar, como dificultad para comenzar a orinar o flujo de orina débil o interrumpido.

Además de la necesidad de orinar con mayor frecuencia, especialmente por la noche; sangre en la orina o en el semen; o dolor persistente en la espalda, caderas o pelvis.

Ante cualquiera de estos síntomas, es importante consultar a un profesional de la salud.

Como parte de la campaña, se difundirá también información importante sobre la salud mental, el cáncer testicular y el cáncer de próstata.

Asimismo, se dio a conocer que el próximo domingo 29 de noviembre se llevará a cabo la Ruta por Amor a la Salud en la explanada del Ateneo Fuente, donde se realizarán pruebas gratuitas de antígeno prostático, en un horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.