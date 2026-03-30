Zulmma Guerrero propone medidas de seguridad para vacaciones en Coahuila

Saltillo, Coahuila.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y tranquilidad de las familias durante el próximo periodo vacacional, la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades estatales y municipales a reforzar acciones preventivas que protejan las viviendas que quedan temporalmente solas.

La legisladora señaló que la temporada de Semana Santa representa uno de los momentos de mayor movilidad para las familias coahuilenses, quienes aprovechan estos días para descansar, viajar o convivir, dejando sus hogares deshabitados y, por tanto, en una condición de mayor vulnerabilidad.

"Cuando una casa queda sola, no solo se deja un espacio físico, se deja el patrimonio construido con años de esfuerzo. Por eso, la prevención debe ser una prioridad", expresó.

Guerrero Cazares destacó que, aunque Coahuila se mantiene entre los estados con mejores condiciones de seguridad en el país, este contexto favorable permite precisamente fortalecer estrategias preventivas, especialmente en periodos donde cambian las dinámicas sociales.

Subrayó que, si bien durante Semana Santa se implementan operativos enfocados en carreteras, zonas turísticas y espacios recreativos, es necesario complementar estos esfuerzos con una mayor presencia en colonias y sectores habitacionales.

De acuerdo con datos nacionales, cerca de tres de cada diez hogares han sido víctimas de algún delito, siendo el robo a casa habitación uno de los que más afecta directamente a las familias, lo que refuerza la importancia de anticiparse a posibles riesgos.

La diputada enfatizó que la seguridad no solo debe medirse en estadísticas, sino también en la tranquilidad de las personas. "Las vacaciones no deberían significar una preocupación adicional. Las familias deben poder salir con confianza y regresar con la certeza de que su hogar está seguro", afirmó.

Desde un enfoque de derechos humanos, recordó que la seguridad y la protección del patrimonio forman parte de las condiciones esenciales para una vida digna, respaldadas por la Constitución Mexicana y tratados internacionales.

En este sentido, la propuesta plantea que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las 38 direcciones municipales refuercen de manera coordinada acciones como:

• Recorridos de vigilancia focalizados en zonas habitacionales

• Estrategias de proximidad social

• Campañas preventivas dirigidas a la ciudadanía

• Mecanismos de coordinación comunitaria

Finalmente, la legisladora subrayó que este exhorto no busca generar alarma, sino consolidar una cultura de prevención que permita a las familias disfrutar sus vacaciones con tranquilidad.

"Prevenir también es cuidar. Es garantizar que cada familia pueda cerrar su puerta, salir unos días y volver con la certeza de que su hogar sigue intacto", concluyó.