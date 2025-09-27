Abelito se convierte en segundo finalista de La Casa de los Famosos México 2025

CIUDAD DE MÉXICO – Abelito se ha convertido en el segundo finalista de La Casa de los Famosos México 2025, uniéndose a Mar Contreras. El concursante aseguró su pase al resultar ganador de la crucial prueba semanal, logrando evitar la última y decisiva eliminación antes de la gran final del reality show.

La prueba que definió su destino fue el "Grand Prix", una dinámica en la que los nominados debían lanzar un dado y avanzar sus respectivos "carros" a lo largo de 10 casillas. La suerte favoreció a Abelito desde los primeros turnos, permitiéndole cruzar la meta en primer lugar.

La última eliminación antes de la final

Con este resultado, la tensión se centra ahora en los demás concursantes, quienes se jugarán su permanencia en la última eliminación del próximo domingo. Los participantes Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Dalilah Polanco y Shiky se enfrentarán al voto del público. Quien reciba el menor porcentaje de apoyo será el último eliminado antes de la gala final.

Visita sorpresa y emotividad en la Casa

La victoria de Abelito se produce días después de uno de los momentos más emotivos del programa, cuando recibió la visita sorpresa de sus padres, Cristina Romero y Abel Sáenz. El encuentro con sus seres queridos, que incluyó un banquete de tacos estilo Zacatecas, conmovió a la audiencia y sirvió como un impulso emocional para el concursante en la recta final de la competencia.

La gran final de La Casa de los Famosos México está cada vez más cerca, y el pase de Abelito junto a Mar Contreras ha generado un intenso debate en redes sociales sobre quién será el ganador de esta edición. El público se prepara para una gala de eliminación decisiva este domingo.