Una de las disputas legales más prolongadas entre Angelina Jolie y Brad Pitt finalmente llegó a su fin. Los actores alcanzaron un acuerdo extrajudicial para resolver el conflicto relacionado con Château Miraval, una bodega francesa que ambos compartieron durante su relación.

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado conjunto difundido el miércoles por representantes de las estrellas de Hollywood, quienes señalaron que el arreglo se realizó pensando en el bienestar de su familia y evitaron ofrecer más detalles sobre las condiciones del acuerdo.

El conflicto por Château Miraval

El enfrentamiento judicial comenzó en 2022, cuando Pitt presentó una demanda contra Jolie, a quien acusó de incumplir un supuesto compromiso relacionado con la propiedad del viñedo. De acuerdo con el actor, ambos habían acordado que él adquiriría la participación de su entonces esposa, pero ella terminó vendiéndola al grupo vinícola Tenute del Mondo.

Pitt consideró que aquella operación se había realizado sin su autorización y calificó la decisión como una acción perjudicial para un lugar que representaba un espacio privado y familiar para ambos.

Sin embargo, el litigio tomó una dimensión mucho mayor cuando Jolie presentó una contrademanda en la que expuso detalles de un supuesto episodio de violencia ocurrido durante un vuelo privado en 2016, poco antes de solicitar el divorcio.

Las acusaciones que marcaron el enfrentamiento

En sus documentos judiciales, Jolie sostuvo que Pitt había tenido comportamientos abusivos contra ella y sus hijos durante aquel viaje. También afirmó que el actor pretendía que firmara un acuerdo de confidencialidad demasiado amplio como condición para concretar la operación relacionada con la bodega.

El caso tuvo antecedentes en una investigación realizada por el FBI y autoridades de protección infantil, que revisaron lo ocurrido durante el vuelo, particularmente el trato que habría recibido el hijo mayor de la pareja.

A finales de 2016, el FBI informó que no continuaría con las investigaciones y la fiscalía federal decidió no presentar cargos penales. Un documento obtenido por The Associated Press en 2022 reveló que un agente había presentado a los fiscales una declaración sobre posibles fundamentos para proceder contra Pitt, aunque finalmente se acordó no presentar acusaciones.

El actor ha rechazado las acusaciones de abuso. No obstante, en una entrevista concedida a GQ en 2017 reconoció que atravesaba problemas con el consumo de alcohol y explicó que había dejado de beber y comenzado a acudir a terapia.

Una separación que se prolongó durante años

Angelina Jolie solicitó el divorcio en 2016, después de un incidente ocurrido durante un vuelo privado procedente de Europa. La pareja recurrió a jueces privados para manejar buena parte del procedimiento, por lo que numerosos detalles de su separación permanecieron fuera del conocimiento público.

El divorcio quedó resuelto a finales de 2024, aunque la controversia por la bodega continuó su curso en los tribunales hasta el reciente acuerdo.

La expareja tiene seis hijos, quienes actualmente son adultos. Los menores, los mellizos Knox y Vivienne, cumplieron 18 años en julio. Además, trascendió que varios de ellos han dejado de utilizar el apellido Pitt.

Dos carreras que continuaron después de Hollywood

Jolie y Pitt comenzaron su relación en 2004, luego de compartir créditos en la película Mr. & Mrs. Smith, donde interpretaron a una pareja de asesinos profesionales. En aquel momento, ambos se encontraban entre las figuras más reconocidas de la industria cinematográfica.

Angelina Jolie consolidó su trayectoria con producciones como Maleficent y Lara Croft: Tomb Raider, además de obtener el premio Óscar a mejor actriz de reparto por Girl, Interrupted, estrenada en 1999.

Por su parte, Brad Pitt continuó destacando como actor y productor tras la separación. En 2020 obtuvo el Óscar a mejor actor de reparto por su participación en Once Upon a Time... in Hollywood, película de 2019.

Durante los años posteriores al divorcio, Jolie mantuvo una presencia pública más discreta, enfocándose también en la crianza de sus hijos y en proyectos cinematográficos. Entre sus trabajos recientes destaca su interpretación de la cantante de ópera Maria Callas en Maria, por la que recibió una nominación al Globo de Oro.

Con el acuerdo alcanzado por la propiedad francesa, ambos actores cierran otro capítulo de un conflicto que se extendió durante varios años y que terminó exponiendo aspectos privados de una de las separaciones más mediáticas de Hollywood.