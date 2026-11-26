El mundo de la música está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Andy Taylor, reconocido guitarrista de Duran Duran, quien murió a los 65 años luego de enfrentar una prolongada batalla contra el cáncer de próstata.

La noticia fue dada a conocer por sus compañeros de agrupación mediante un comunicado, en el que informaron que el músico falleció tranquilamente en su domicilio el lunes 23 de noviembre, acompañado por sus seres queridos.

Sus compañeros Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor recordaron la importancia que tuvo Andy desde los primeros años de la banda y destacaron la energía, creatividad y personalidad que aportó a su sonido. Asimismo, expresaron sus condolencias a su esposa, Tracey, sus cuatro hijos y su nieto.

Nacido en Tynemouth, al noreste de Inglaterra, Andy Taylor comenzó su camino en la música desde muy joven. Aprendió por cuenta propia a tocar la guitarra, el bajo y la batería, y a los 13 años ya realizaba presentaciones profesionales.

Su llegada a Duran Duran ocurrió en abril de 1980, después de responder a un anuncio publicado en una revista especializada que buscaba un guitarrista. Tras realizar una audición en Birmingham, consiguió integrarse a una agrupación que posteriormente alcanzaría reconocimiento internacional.

Su guitarra quedó inmortalizada en grandes éxitos

Durante su trayectoria con Duran Duran, Taylor participó en la creación e interpretación de canciones que se convirtieron en referentes del pop, entre ellas Rio, Save A Prayer y Girls On Film. Su estilo, caracterizado por riffs potentes y melodías definidas, también destacó en temas como Hungry Like The Wolf.

La agrupación se convirtió en uno de los fenómenos musicales más importantes de la década de 1980, especialmente por su relación con el movimiento New Romantic, que combinaba sonidos electrónicos con una imagen sofisticada y producciones audiovisuales llamativas.

El éxito de sus videoclips en MTV contribuyó a que Duran Duran conquistara al público estadounidense. Su popularidad fue tan grande que llegaron a ser considerados parte de una segunda invasión británica en las listas musicales de Estados Unidos.

Además de su trabajo con la banda, Andy Taylor colaboró con reconocidos artistas como Robert Palmer, Rod Stewart y Belinda Carlisle. En 1984 también formó parte de The Power Station, proyecto que creó junto a John Taylor y Robert Palmer.

En 1985 tomó la decisión de abandonar Duran Duran después de una etapa complicada para el grupo, marcada por diferencias internas. Posteriormente participó en el álbum Addicted To Love, de Robert Palmer, y publicó su primer material como solista, titulado Thunder, en 1987.

Quince años después, en 2000, regresó a Duran Duran y participó en el disco Astronaut, lanzado en 2004. Sin embargo, la colaboración no se prolongó y volvió a separarse de sus antiguos compañeros.

Su enfermedad y sus últimos años

Uno de los momentos más difíciles de su historia personal se conoció en 2022, cuando Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll. Andy no pudo asistir a la ceremonia y, mediante una carta leída por Simon Le Bon, reveló que padecía cáncer de próstata metastásico en etapa 4.

A pesar de su enfermedad, mantuvo su vínculo con la música y colaboró en Danse Macabre, álbum de temática relacionada con Halloween que la banda publicó en 2023. Este trabajo representó su última participación con el grupo.

Tras darse a conocer su muerte, Simon Le Bon también compartió un mensaje personal para despedir a su amigo, en el que destacó la fuerza y el entusiasmo que siempre caracterizaron al guitarrista. Reconoció que su ausencia dejará un vacío permanente en su vida.

Por su parte, Tracey Taylor, esposa del músico desde 1982, lo recordó como el centro de su familia y aseguró que, pese a las experiencias y los viajes que le ofreció su carrera artística, sus seres queridos siempre ocuparon el primer lugar en su vida.

También destacó la fortaleza con la que enfrentó sus últimos años y agradeció las muestras de cariño y solidaridad que recibió de sus seguidores alrededor del mundo durante su enfermedad.

Andy Taylor deja un importante legado musical, tanto por su contribución a Duran Duran como por sus colaboraciones con otros artistas. Su guitarra fue parte fundamental de una época que transformó el pop y llevó a la agrupación británica a convertirse en un referente internacional.