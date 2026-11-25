Germán Garmendia anunció la muerte de Copito, el gato que lo acompañó durante aproximadamente diez años y que formaba parte del hogar que comparte con su pareja, Lenay. El creador de contenido chileno explicó que el fallecimiento ocurrió a principios de noviembre, pero necesitó varias semanas antes de poder comunicarlo públicamente.

En un video publicado en YouTube, Garmendia relató entre lágrimas los últimos momentos junto a su mascota. Contó que intentó hablar de la pérdida durante los primeros días, aunque no logró hacerlo debido al dolor que atravesaba. Finalmente, decidió compartir la noticia con las personas que habían conocido a Copito a través de sus publicaciones.

El felino comenzó a presentar problemas de salud que motivaron su traslado a una clínica veterinaria. Garmendia permaneció varias horas pendiente de su atención y conversó con el especialista sobre su estado. Ante la gravedad de la situación, explicó que tomó la decisión de permitir que descansara y acompañarlo durante la despedida.

"Yo no quería dejarlo solo", expresó el youtuber. Durante ese último encuentro le habló y le acarició la cabeza. Su relato se concentró en la importancia de permanecer cerca de Copito, después de una década en la que el gato estuvo presente en su vida cotidiana.

Copito, de pelaje negro y ojos verdes, había sido rescatado de una caja en Chile cuando era pequeño. Después fue adoptado por Garmendia y Lenay. Con el paso de los años, el animal se convirtió en parte de su familia y desarrolló hábitos que el creador recordó al hablar de la ausencia que dejó en casa.

Entre esas costumbres estaban recibirlo cuando regresaba y acompañarlo incluso mientras se bañaba. Garmendia también lo describió como un gato cariñoso y sociable, que disfrutaba la presencia de las visitas, las caricias y los juegos con cajas de cartón. Esos recuerdos ocuparon parte del mensaje con el que decidió despedirlo.

La pérdida alteró la rutina de la pareja. Según contó el creador, ambos suspendieron sus actividades laborales y permanecieron fuera de su residencia durante una semana. La decisión formó parte de los días posteriores al fallecimiento, cuando todavía les resultaba difícil continuar con sus ocupaciones habituales.

Además del video, Garmendia publicó en Instagram una serie de fotografías junto a Copito. Las imágenes recuperan momentos compartidos con el gato y acompañan una despedida breve: "Te extrañaré por el resto de mi vida, compañerito". Con ese mensaje, el youtuber recordó al animal que lo acompañó durante diez años.