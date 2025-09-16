Gabriel Cuevas expone mensajes comprometedores de Ricardo Pérez

El comediante Ricardo Pérez ha vuelto a estar en el centro de la polémica, esta vez por acusaciones de una supuesta infidelidad a su pareja, la actriz y cantante Susana Zabaleta. La controversia se desató después de que el standupero, conocido por el pódcast La Cotorrisa, tuviera un tenso encuentro con reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde increpó a la prensa por, según él, acosar a la pareja.

Dichas acusaciones provienen de Gabriel Cuevas, colaborador de programas de espectáculos, quien afirmó en el pódcast Cállate los Ojos que Pérez ha estado en contacto con su exnovia, la influencer Samii Herrera. Cuevas aseguró haber visto mensajes coquetos entre ambos, sugiriendo que el comediante buscaba una reconciliación con ella.

"Le escribió a su ex estando contigo", dijo Cuevas, dirigiéndose directamente a Zabaleta. "Yo vi los mensajes, no sé si quería ´recalentado´, pero para qué le escribes a tu ex".

A pesar de las crecientes especulaciones, la pareja ha optado por un frente unido. Recientemente, compartieron en Instagram videos de un viaje a Monclova, Coahuila, la ciudad natal de Zabaleta. En una de las publicaciones, Ricardo aparece en una presentación de comedia, bromeando sobre su experiencia en la ciudad, lo que muchos interpretan como una forma de desestimar los rumores.

Hasta el momento, ni Ricardo Pérez ni Susana Zabaleta han emitido una declaración oficial sobre las afirmaciones de Cuevas, y la exnovia del comediante, Samii Herrera, también ha mantenido silencio. La prensa de espectáculos y las redes sociales siguen de cerca cada movimiento de la pareja en medio de esta nueva controversia.