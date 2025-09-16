Fallece Robert Redford, ícono del cine a los 88 años

El mundo del cine lamenta la pérdida de una de sus figuras más influyentes. Robert Redford, actor, director, productor y activista, falleció hoy a los 88 años, dejando un legado que trasciende su estatus de ícono de Hollywood. Conocido por su carisma y versatilidad, Redford se consolidó como una superestrella con roles inolvidables en películas como "Butch Cassidy and the Sundance Kid", "El golpe" y "Todos los hombres del presidente".

Más allá de su exitosa carrera actoral, Redford fue un pionero en el ámbito cinematográfico. Su visión lo llevó a fundar el Festival de Cine de Sundance en 1981, un evento que se convirtió en una plataforma crucial para el cine independiente, impulsando las carreras de incontables cineastas emergentes. Por su trabajo detrás de cámaras, ganó el Oscar a Mejor Director por su debut en la dirección, "Gente como uno" (1980).

El compromiso de Redford iba de la mano con su arte. Fue un dedicado activista ambientalista y un apasionado defensor de la libertad artística, utilizando su influencia para abogar por causas sociales y medioambientales. En lugar de limitarse a su imagen de galán de cine, demostró ser una voz poderosa y comprometida. Su muerte no solo marca el final de una era en el cine, sino que también nos recuerda el profundo impacto que tuvo su vida y su trabajo en la cultura y en el activismo.