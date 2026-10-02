Olivier Martinez busca custodia exclusiva de su hijo Maceo tras incidentes

La actriz Halle Berry enfrenta una nueva disputa judicial con su exesposo, el actor francés Olivier Martinez, quien presentó una solicitud ante un tribunal de Los Ángeles para obtener la custodia exclusiva de su hijo Maceo, de 12 años.

Martinez presentó el 1 de octubre una petición en la que también solicitó una orden de restricción temporal contra Berry. Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, el actor acusa a la actriz de haber agredido físicamente al menor durante un incidente ocurrido el 26 de septiembre en el domicilio de Berry.

Olivier Martinez solicita custodia exclusiva en Los Ángeles

En su declaración, Martinez sostiene que Berry habría saltado sobre el adolescente y colocado sus manos alrededor de su cuello. Además, aseguró que presuntamente han ocurrido otros episodios de abuso físico, verbal y emocional.

Detalles de la disputa legal entre Halle Berry y Olivier Martinez

Tras la petición, un juez concedió una orden temporal, mientras el caso continúa bajo revisión judicial. Hasta el momento, las acusaciones forman parte de la disputa legal entre ambos padres y no constituyen una determinación judicial de culpabilidad. El caso continuará en los tribunales para establecer los hechos y las medidas relacionadas con la custodia del menor.