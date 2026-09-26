Maribel Guardia prepara denuncia contra Imelda Tuñón tras declaraciones sobre Julián Figueroa

Maribel Guardia emprendería acciones legales contra Imelda Tuñón, madre de su nieto José Julián y quien fuera pareja de su fallecido hijo, Julián Figueroa, luego de unas declaraciones en las que Imelda habló sobre los medicamentos que le suministraba al cantante cuando tenía dificultades para dormir.

Durante su participación en el podcast Mesa Cero, Imelda explicó que acudía con su psiquiatra, le describía los síntomas que presentaba Julián y posteriormente le administraba los medicamentos que le eran proporcionados.

De acuerdo con lo expuesto en los programas En casa con Telemundo y Hoy Día, el equipo legal de Maribel informó que la actriz no acudiría personalmente a la Fiscalía en Ciudad de México, aunque sí habría firmado una denuncia contra Imelda.

La denuncia estaría relacionada con un presunto tráfico ilegal de sustancias controladas y con la posible comisión del delito de homicidio, según lo informado en esos espacios televisivos.

¿Qué ocurrió con Julián Figueroa?

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y del cantautor Joan Sebastian, murió el 9 de abril de 2023, a los 27 años.

El cantante fue encontrado sin vida en su habitación y, de acuerdo con la información proporcionada, no presentaba rastros de violencia. La causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Después de su fallecimiento, Maribel Guardia e Imelda Tuñón mantuvieron una relación de apoyo mutuo. Sin embargo, las diferencias entre ambas terminaron por profundizarse y posteriormente derivaron en una disputa relacionada con el cuidado de José Julián.

El conflicto por la custodia de José Julián

La relación entre Maribel e Imelda comenzó a deteriorarse antes de que la actriz presentara una denuncia en enero de 2025. Imelda había dejado la vivienda de Maribel a finales de 2024 y, posteriormente, surgieron acusaciones relacionadas con el cuidado del menor y supuestos problemas de adicciones.

Maribel sostuvo que sus acciones tenían como objetivo proteger a su nieto y señaló públicamente presuntas conductas de riesgo atribuidas a Imelda. Entre ellas mencionó un supuesto consumo de sustancias y un incidente en el que, según su versión, encontraron a un hombre ebrio y semidesnudo dentro de la vivienda.

Después de la denuncia, las autoridades otorgaron temporalmente la custodia del menor a Maribel.

Imelda, por su parte, negó las acusaciones y sostuvo que Maribel utilizaba al niño para separarla de él. También acusó a la actriz de ejercer violencia vicaria y cuestionó el desarrollo del procedimiento legal.

El conflicto entre ambas familias también se ha extendido a otros asuntos relacionados con Julián Figueroa, entre ellos cuestiones referentes a sus propiedades y herencia.

Las nuevas declaraciones de Imelda sobre los medicamentos que suministraba a Julián ahora se suman a la disputa legal que mantienen ambas mujeres.