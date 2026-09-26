Iñárritu y Tom Cruise presentan "Digger" en México ante una multitud de fans

La llegada de Tom Cruise a Parque Toreo generó gran expectación entre los seguidores que acudieron al fan event de "Digger". Desde antes de su aparición, los asistentes comenzaron a portar sombreros vaqueros en referencia a Digger Rockwell, el personaje que interpreta en la película, además de llevar pósters y objetos relacionados con "Top Gun" y "Mission: Impossible" para conseguir su firma.

El actor arribó alrededor de las 16:30 horas y permaneció cerca de dos horas conviviendo con los asistentes. Durante su recorrido, firmó autógrafos, se tomó fotografías y conversó con algunos de sus seguidores, manteniendo una actitud sonriente durante prácticamente todo el encuentro.

¿Qué ocurrió en el evento de Digger?

Más tarde, alrededor de las 18:30 horas, Alejandro González Iñárritu hizo su aparición. La respuesta del público cambió y comenzaron a aparecer recuerdos de "Amores perros", imágenes de otras películas del director y fotografías relacionadas con sus premios Oscar. Al acercarse a una de las zonas donde se encontraban los asistentes, el cineasta fue recibido con gritos de "¡Sí se pudo, sí se pudo!".

Iñárritu también permaneció con los seguidores para firmar autógrafos y celebrar su regreso a México con esta nueva producción. Sobre la respuesta del público, el director reconoció que le sorprendió la cantidad de personas presentes, así como el entusiasmo y el cariño que mostraron durante el evento.

¿Cuál es la trama de Digger?

"Digger" presenta a Tom Cruise como Digger Rockwell, un magnate petrolero que busca mostrarse como un salvador de la humanidad después de que sus propias decisiones contribuyen a provocar una catástrofe ambiental.

La película aborda, mediante la comedia negra, temas como el poder, el ego y la responsabilidad. Uno de sus planteamientos centrales cuestiona la división sencilla entre culpables e inocentes, pues el propio personaje señala que la sociedad también depende del petróleo, la energía, los vuelos, los teléfonos y las nuevas tecnologías.

Para Iñárritu, esta situación refleja una realidad compleja, marcada por contradicciones y por la participación de distintos actores. El director explicó que no buscaba realizar un comentario político específico, sino encontrar una manera de entretenerse y reírse ante lo que considera un espectáculo del absurdo presente en la vida actual.

Cruise coincidió en que los temas de la película trascienden las fronteras de Estados Unidos. Para el actor, la historia aborda cuestiones relacionadas con el poder, la avaricia, el ego, la responsabilidad y la irresponsabilidad, elementos con los que cada persona puede identificarse.

Primer trabajo entre Cruise e Iñárritu

La producción también representó el primer encuentro profesional entre Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu. El cineasta destacó la disposición y entrega del actor durante el rodaje, mientras que Cruise elogió el trabajo del director.

Entre los momentos que más sobresalieron para el actor estuvo una secuencia en la que interpreta un monólogo de aproximadamente diez minutos realizado en una sola toma. Cruise también calificó como inspiradora la dedicación y humanidad que encontró en el cineasta.

Iñárritu, por su parte, destacó la energía y disposición de Cruise frente al trabajo. El director señaló que, pese a sus 46 años de trayectoria, el actor llega al set con una actitud similar a la de alguien que realiza el trabajo por primera vez.

El cineasta también explicó que "Digger" le permitió observar a Estados Unidos desde una perspectiva externa. Desde su posición como mexicano, consideró que esa distancia le permitió acercarse a la realidad que retrata la película desde otro punto de vista.