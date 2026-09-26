Jesse y Joy vuelven a compartir escenario en medio de la pausa del dúo

A pocos días de que Jesse Huerta anunciara una pausa en su participación dentro de Jesse & Joy, los hermanos volvieron a presentarse juntos durante un concierto en Toronto, Canadá.

La presentación tuvo lugar el 18 de septiembre en el Queen Elizabeth Theatre, de acuerdo con el calendario oficial del dúo. Jesse compartió posteriormente fotografías del espectáculo en las que aparece junto a Joy frente al público y en un momento de cercanía entre ambos.

El reencuentro de Jesse y Joy

El reencuentro ocurre después de que las declaraciones de los hermanos generaran distintas reacciones entre sus seguidores y surgieran dudas sobre el futuro de Jesse & Joy. La situación también coincidió con el anuncio del nuevo proyecto musical de Jesse, Jesse and the Supernovas.

Jesse aclara el origen de su nuevo proyecto

Luego de las críticas surgidas en redes sociales, Jesse Huerta explicó que Jesse and the Supernovas no surgió a raíz de su decisión de hacer una pausa en Jesse & Joy.

El músico aseguró que el proyecto llevaba varios meses en preparación y que Joy, así como el equipo de trabajo, conocían sus planes. Según su explicación, la pausa está relacionada específicamente con el proyecto musical que comparte con su hermana y no significa que vaya a abandonar la música.

Las reacciones de los seguidores

Las redes sociales también se convirtieron en escenario de distintas opiniones sobre la situación entre los hermanos Huerta.

Algunos usuarios expresaron su respaldo a Jesse, mientras otros cuestionaron las circunstancias relacionadas con su salida temporal del dúo. Entre los comentarios publicados hubo quienes señalaron que la manera de comunicar la decisión había generado molestia y quienes lamentaron la distancia entre los hermanos.

La reacción de Joy también fue mencionada por algunos seguidores después de que se conociera públicamente la decisión de Jesse.

Un abrazo que llamó la atención

Las imágenes de la presentación en Toronto mostraron una escena distinta a la tensión que había generado el anuncio de la pausa. Durante el concierto, Jesse y Joy volvieron a cantar juntos y compartieron un abrazo frente al público.

Jesse publicó las fotografías del encuentro y agradeció a las personas que asistieron al Queen Elizabeth Theatre.

La presentación forma parte de los compromisos que ambos ya tenían programados antes de que Jesse anunciara su decisión de tomar una pausa del dúo.

¿Cuándo será la última presentación de Jesse & Joy?

Jesse continuará cumpliendo las fechas de Jesse & Joy previstas para 2026 antes de concretar su pausa. Entre los conciertos programados se encuentran presentaciones en La Paz y Copacabana, Bolivia, el 25 y 26 de septiembre; Córdoba, Argentina, el 6 de noviembre; Londres, Inglaterra, el 17 de noviembre, y Ciudad Juárez, Chihuahua, el 5 de diciembre.

De acuerdo con lo anunciado, el último concierto de Jesse & Joy con Jesse Huerta está programado para el 4 de diciembre de 2026, en el Gimnasio Universitario de Ciudad Juárez. El 5 de diciembre concluirá formalmente su participación en el dúo.

A partir de entonces, Joy Huerta continuará con las presentaciones bajo el nombre de Jesse & Joy, mientras Jesse se enfocará en Jesse and the Supernovas y en la preparación del primer álbum de este nuevo proyecto.