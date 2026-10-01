J.K.M.S. vinculado a proceso en Juchitán por presuntos nexos con Los Cromos

Vinculan a proceso a excomisionado de Policía de Juchitán por presuntos nexos con "Los Cromos"

OAXACA.- El excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, identificado con las iniciales J.K.M.S., fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en un delito relacionado con la investigación y seguridad del Estado.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), el exfuncionario es señalado de presuntamente brindar protección a integrantes del grupo delictivo conocido como "Los Cromos", organización que opera en la región del Istmo de Tehuantepec.

La detención se realizó durante un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Fiscalía estatal, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Estatal, además de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá.

Durante la audiencia inicial, un juez calificó como legal la detención y, posteriormente, determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.

La Fiscalía informó que el caso forma parte de una investigación de inteligencia criminal enfocada en identificar posibles redes de complicidad que permitirían la operación de grupos delictivos en Juchitán y otras zonas del Istmo.

Con esta resolución, J.K.M.S. se convirtió en la tercera persona vinculada a proceso como resultado de los operativos desplegados recientemente en Juchitán.

El excomisionado permanecerá sujeto al proceso penal mientras continúan las investigaciones.