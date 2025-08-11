Adidas busca diálogo tras polémica por modelo 'Oaxaca Slip On'

Adidas responde tras polémica por modelo ´Oaxaca Slip On´: buscará diálogo con comunidad zapoteca

La marca deportiva Adidas se encuentra en medio de una controversia tras el lanzamiento de su modelo de calzado ´Oaxaca Slip On´, que fue señalado por su aparente apropiación cultural, al inspirarse en los huaraches tradicionales de Villa Hidalgo Yalálag, comunidad zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca, sin dar crédito a su origen.

Ante la situación, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, exigió la suspensión inmediata de la comercialización y promoción del producto, además del reconocimiento oficial a las raíces culturales del diseño.

Adidas busca acercamiento y diálogo

En respuesta, Adidas México, por medio de una carta firmada por Karen Vianey González —directora Legal y de Cumplimiento de la empresa—, se dirigió formalmente al gobierno estatal para solicitar una reunión virtual con el fin de entablar un diálogo directo y resolver la situación.

"Valoramos profundamente la riqueza cultural de los pueblos originarios de México y reconocemos la relevancia del señalamiento hecho por su institución", se lee en el documento enviado el 7 de agosto.

La empresa aseguró tener plena disposición para colaborar de manera respetuosa y constructiva, y propuso explorar medidas que permitan avanzar hacia una reparación con la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag.

"Nuestro objetivo es establecer, junto a su autoridad, los pasos que permitan una reparación del daño con la comunidad zapoteca", añadió la firma en su misiva, destacando que siempre actuará bajo principios de respeto, reciprocidad y reconocimiento a las comunidades creadoras.

A la espera de un acuerdo

Por ahora, se espera que en los próximos días se concrete el encuentro entre representantes de Adidas y el gobierno de Oaxaca. La comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag, que conserva una rica tradición artesanal, se mantiene atenta al desarrollo de este caso que vuelve a poner en el centro el debate sobre la apropiación cultural y el respeto a los saberes ancestrales.

Este incidente se suma a otras situaciones similares que han generado tensión entre marcas internacionales y comunidades indígenas, quienes exigen mayor responsabilidad y reconocimiento en el uso de sus expresiones culturales.