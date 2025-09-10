Florinda Meza aclara lo de "los 7 defectos" de Chespirito

Ciudad de México. – Florinda Meza reapareció ante los medios para responder con firmeza a las recientes polémicas en torno a la serie Chespirito, sin querer queriendo y a una entrevista que, asegura, fue distorsionada para generar escándalo y lucrar a costa de su imagen y la de su esposo, Roberto Gómez Bolaños.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la actriz señaló que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, especialmente las que aluden a los supuestos "siete defectos" de los hijos del comediante. Meza calificó este uso como una manipulación malintencionada: "Eso no es periodismo ni diversión. Es manipulación".

La recordada intérprete de Doña Florinda expresó su indignación por la manera en que algunos medios distorsionaron sus palabras. "Cuando la gente quiere lucrar sin escrúpulos, hace eso, se mete en la vida de los demás", lamentó.

También fue contundente respecto a la serie biográfica: afirmó que no autorizó el uso de su imagen ni de su historia, y calificó como falso el retrato que se hace de Gómez Bolaños y de su entorno personal. "No di mi autorización y está documentado que hay un daño profesional y moral. Fue hecho con dolo", subrayó.

Según Meza, ni Roberto Gómez Bolaños era el hombre superficial que se muestra en la serie, ni Graciela Fernández —esposa del comediante— era una figura intolerante, como se ha sugerido. "Todo está falseado, todo es falso", aseguró.

Finalmente, reflexionó sobre cómo algunas decisiones del pasado son hoy usadas sin contexto para desacreditar. "Cuando eres joven contestas con sinceridad, sin pensar que décadas después usarán eso para destrozarte", dijo, subrayando que equivocarse es parte del aprendizaje humano.

Florinda Meza concluyó reafirmando su compromiso con la memoria de su esposo: "No voy a quedarme callada cuando se trata de proteger su imagen".