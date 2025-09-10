Natalia Lafourcade celebra embarazo en un emotivo concierto

La noche del Auditorio Nacional se convirtió en un espacio de celebración íntima y poderosa con la presencia de Natalia Lafourcade, quien ofreció un concierto profundamente emocional como parte de su "Cancionera Tour", en el que además celebró públicamente sus siete meses de embarazo.

"Se sienten muchas mariposas y libélulas... más aquí en la barriga", dijo con ternura al público, refiriéndose a su embarazo, mientras agradecía estar rodeada de cariño y música. Lafourcade apareció en el escenario con un vestido blanco con detalles rojos, sin maquillaje, radiante y serena, dando inicio a una velada donde la canción fue la gran protagonista.

Desde el arranque a las 20:45 horas, el ambiente se llenó de calma, con baladas, boleros y sones que reflejan el camino artístico que ha tomado en los últimos años. La puesta en escena fue sencilla, sin despliegues tecnológicos ni artificios, solo música honesta y palabras que llegaban directo al corazón.

Durante la interpretación de "Partir de mí", Lafourcade recordó que compuso esa pieza para unos amigos que esperaban un bebé, sin imaginar que años después resonaría con un nuevo significado en su propia experiencia maternal:

"En un punto pensé que no me iba a tocar... si ven que me echo a llorar, la cantan ustedes".

A lo largo del concierto, Natalia compartió reflexiones sobre la vida, el amor, la maternidad, y la fuerza de la música como herramienta de conexión. Canciones como "De todas las flores", "Pajarito colibrí" y "María la curandera" fueron recibidas con emoción por un público que la escuchó hipnotizado.

Entre los invitados especiales de la noche estuvieron El David Aguilar, con quien interpretó varios temas, incluyendo "Como quisiera quererte" y "El palomo y la negra", canción que compartió como parte de los votos de su boda. Más adelante, Adán Jodorowsky se unió al escenario para cantar a dueto "Luna creciente" y "El lugar correcto".

También sonaron piezas icónicas como "La bruja", "Nunca es suficiente", "Tú sí sabes quererme" y "La bamba", en versiones más cercanas al estilo tradicional y acústico que ha abrazado en sus últimos proyectos.

Antes de interpretar "Hasta la raíz", Natalia se dirigió al público con un mensaje potente sobre el poder del arte:

"Siento que la música es una fuerza muy potente... el mundo está hecho un desmadre, pero la música es una esperanza enorme. Hay que cuidar de estos espacios, de nuestra tribu y de nuestra conexión".

Finalmente, con "Cocos en la playa" y la presencia de todos sus invitados, cerró la noche entre aplausos, sonrisas y la calidez de un público que no solo fue a un concierto, sino a acompañar a una artista en una de las etapas más significativas de su vida.

Natalia adelantó que se alejará de los escenarios por un tiempo para concentrarse en su maternidad:

"Muy pronto me voy a ir a parir... no me van a ver en redes porque voy a conectarme con mi bebé".

Así, entre canciones, gratitud y ternura, Lafourcade se despidió temporalmente de los escenarios, dejando una huella más profunda en el corazón de sus seguidores.