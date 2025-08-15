Adrián Di Monte rompe el silencio tras su eliminación en La Casa de los Famosos México 3

A unos días de haber sido eliminado de La Casa de los Famosos México 3, el actor cubano Adrián Di Monte rompió el silencio y compartió sus impresiones sobre su corta, pero significativa participación en el reality show de Televisa, que actualmente atraviesa su tercera semana de emisión.

Adrián fue el segundo habitante en salir del programa, luego de apenas dos semanas de convivencia. Su eliminación ocurrió tras sufrir un episodio cardíaco, lo que generó sorpresa y preocupación entre seguidores del programa.

Pese a su salida anticipada, el actor no guarda resentimientos. "No, de nada me arrepiento. Lo disfruté al máximo... me abrí, hablé de mis sentimientos, conocí personas muy lindas", declaró en entrevista con Infobae México. Para él, la experiencia fue mucho más que entretenimiento: fue un espacio de crecimiento emocional.

Durante su estancia, compartió el Cuarto Noche con Mar Contreras, quien ingresó el mismo día que él. Y aunque el encierro fue breve, logró formar fuertes vínculos personales. "Abelito, Aarón y Alexis son las mejores amistades que hice", dijo convencido de que estas relaciones seguirán fuera del programa.

Uno de los retos más complicados, según compartió, fue la alimentación. Más que la calidad de la comida, lo difícil fue la escasez y la forma estricta en que se distribuía. "Cuando tienes hambre no puedes pensar mejor y todo se vive al máximo... las emociones adentro se viven al máximo", comentó.

Adrián también destacó que la visibilidad que le dio el programa podría abrirle nuevas puertas profesionales. Con entusiasmo, expresó su disposición a participar en otro reality si se presenta la oportunidad.

Antes de finalizar, dedicó unas palabras a quienes lo apoyaron: "Muchas gracias al público que votó por mí... se le agradece mucho todo el cariño".

Mientras tanto, La Casa de los Famosos México 3 continúa con 13 celebridades dentro, y una nueva gala de eliminación ya se llevó a cabo esta semana.