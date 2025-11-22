Adrián Marcelo aclara rumores tras su ingreso al hospital y habla de su vida personal

Después de que se difundiera que Adrián Marcelo había sido hospitalizado, las especulaciones en redes sociales no tardaron en multiplicarse: desde problemas emocionales hasta un supuesto divorcio. Sin embargo, el influencer salió a desmentirlos con el estilo directo y humorístico que lo caracteriza.

¿Qué ocurrió?

En una entrevista, el exparticipante de La Casa de los Famosos explicó que su ingreso al hospital se debió a una fuerte descompensación física causada por una intoxicación. Aclaró que no atravesaba ninguna crisis sentimental ni emocional. "Fue un semestre muy pesado... me jugó una mala pasada y terminé en el hospital", comentó.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Sobre los rumores referentes a su relación de pareja, fue tajante: ese tema pertenece a su vida privada. "Eso lo trato yo con mi familia en mi casa", señaló, añadiendo que cualquier actualización la compartirá en su momento.

Fiel a su humor, también lanzó comentarios irónicos sobre la supuesta "envidia" que genera: "Imagínate, blanco, 1.90, acaudalado... pues genero mucha envidia", dijo en tono de broma, lo que provocó risas y nuevos comentarios en redes.

¿Qué planes tiene Adrián Marcelo?

Otro punto que llamó la atención fue su guiño a la política. Aunque comenzó bromeando con que "me voy a lanzar... pero de un puente", también insinuó que no descarta aprovechar su influencia para un posible rol público. "Esa influencia positiva puede llevarse a la función pública", expresó.

Por ahora, el regiomontano continúa recuperándose y mantiene actividad constante en redes, giras y partidos de pádel.