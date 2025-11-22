Omar Harfouch arremete contra Fátima Bosch y Miss Universo: anuncia documental sobre presunto fraude

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 continúa envuelta en controversia. Tras la celebración por el triunfo de la tabasqueña, el músico Omar Harfouch —quien renunció días antes a su puesto como jurado del certamen— volvió a cuestionar la legitimidad del resultado y aseguró que la modelo mexicana es una "falsa ganadora".

A través de sus redes sociales, Harfouch afirmó que posee evidencia que probaría que la elección de Bosch ya estaba definida desde antes de la final. Incluso aseguró que un día previo reveló en una entrevista que Miss México sería la vencedora. Según su versión, el triunfo habría estado vinculado a presuntos intereses entre Raúl Rocha, director de Miss Universo, y el padre de Bosch, Bernardo Bosch Hernández, quien tiene una trayectoria dentro de Petróleos Mexicanos. Hasta el momento, no se han hecho públicos otros vínculos empresariales entre la familia de la reina de belleza y Rocha.

¿Qué acusa Omar Harfouch?

El pianista sostuvo que tanto Rocha como su hijo le habrían pedido votar por Bosch durante un encuentro en Dubái, argumentando que su victoria sería beneficiosa para sus negocios. No obstante, Harfouch no ha mostrado pruebas que respalden estas aseveraciones. Aun así, adelantó que toda la información será presentada en un documental que se estrenaría en mayo de 2026, dirigido por Pat McGee.

Las acusaciones del músico no son nuevas. Días antes de la final, Harfouch denunció un presunto fraude dentro de Miss Universo y anunció su renuncia como jurado. Aseguró que la organización habría realizado una reunión privada para elegir a 30 concursantes antes de la llegada del panel oficial y señaló que en ese encuentro participó alguien con una relación sentimental con una competidora. Por ello, dijo estar considerando acciones legales en Estados Unidos.

¿Cuál fue la respuesta de Raúl Rocha?

Ante estos señalamientos, Raúl Rocha respondió mostrando mensajes intercambiados con Harfouch. Explicó que la reunión mencionada formaba parte del programa Beyond the Crown, cuyo propósito es reconocer los mejores proyectos sociales de las participantes, y que la votación correspondía únicamente a esa iniciativa. El director del certamen afirmó que lo dicho por Harfouch es falso y que sus acusaciones buscan llamar la atención.