Adrián Marcelo confiesa que fue abusado por empleada doméstica cuando era niño

El creador de contenido Adrián Marcelo reveló recientemente que sufrió abuso físico y psicológico por parte de una empleada domestica cuando él era un niño.

Lo anterior lo dio a conocer durante una entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado. Adrián Marcelo contó que la empleada también cuidaba de él y sus hermanos.

"Tuvimos una empleada doméstica que abusaba psicológicamente de nosotros cuatro. No éramos tan grandes, éramos niños todavía. De entrada, nos contaba historias que no eran apropiadas, con una especie de vulgaridad y obscenidad", señaló.

Refirió que a pesar de lo ocurrido con la mujer, actualmente no tiene ningún tipo de trauma sobre este abuso ya que considera lo superó.

"Soy una persona muy normal. Lo verbalizo con amigos. No es algo que me genere un trauma; ella terminó robándole un recetario a mi mamá. Nos volteaba a la pared y nos pegaba con la espátula en la espalda si llegábamos a voltear. Éramos tan cabro... que mis papás no nos creían", finalizó.

Adrián Marcelo revela cuáles fueron sus ganancias de YouTube

El pasado mes de septiembre el influencer regiomontano compartió públicamente sus ingresos de YouTube de los últimos tres meses.

En su cuenta personal de X, anteriormente conocida como Twitter, Adrián Marcelo compartió sus ingresos correspondientes a los últimos tres meses del año (junio, julio y agosto). El influencer generó más de 2 millones 696 mil 300 pesos mexicanos.

"Estos son los tres últimos meses haciendo contenido en YT. Por favor, NO DISTRIBUYAS DROGAS, antes que eso, CREA CONTENIDO.

"Hay muchísimo trabajo en equipo detrás de esta captura, pero, por favor, confía en mí: LO VAS A LOGRAR", escribió Adrián Marcelo.

Tras lo anterior, miles de seguidores elogiaron y felicitaron al influencer por compartir sus ingresos, sirviendo de inspiración para que muchos se aventuren en el mundo del contenido digital.