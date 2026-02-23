Adrián Marcelo desata polémica por comentarios tras captura de "El Mencho"

El conductor regiomontano Adrián Marcelo volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de publicar una serie de mensajes en su cuenta de X tras la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho".

Fiel a su estilo irreverente, el comediante reaccionó a la noticia nacional con comentarios que aludían al efecto que este hecho podría tener en la disponibilidad de drogas en México. Sus publicaciones generaron opiniones encontradas, pues mientras algunos tomaron sus palabras como humor ácido, otros consideraron que el contexto de violencia hacía inapropiadas sus declaraciones.

Reacciones de Adrián Marcelo

En uno de sus mensajes, respondió a quienes lo señalan de contribuir a la problemática social por sus adicciones. De manera directa, aseguró que no financia al crimen organizado porque, según dijo, la cocaína que consume no la compra. La afirmación fue interpretada por diversos sectores como un comentario cínico.

La controversia creció cuando planteó una supuesta inquietud sobre un posible desabasto de estupefacientes en centros nocturnos tras la caída del líder criminal. Incluso vinculó el tema con la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuestionando qué imagen proyectaría el país ante visitantes extranjeros si hubiera interrupciones en el suministro.

Impacto en la comunidad

En sus publicaciones también expresó que otras sustancias, como la marihuana, ya no le generan el mismo efecto, comentario que amplificó la discusión en redes sociales.

No es la primera ocasión en que el exconductor utiliza temas de seguridad nacional para provocar interacción, pero esta vez el tono de sus mensajes elevó el debate y desató críticas más severas en plataformas digitales, donde su nombre se volvió tendencia.