Shakira dará concierto sin costo en el Zócalo capitalino

La cantante colombiana Shakira anunció mediante un video en sus redes sociales que regresará a la Ciudad de México con un espectáculo gratuito para sus seguidores. La cita será el domingo 1 de marzo a las 20:00 horas en el Zócalo capitalino.

La intérprete explicó que este show será una manera de agradecer el apoyo que ha recibido del público mexicano. Además, informó que parte del concierto podrá verse a través de algunos de sus canales oficiales.

Detalles del concierto gratuito

No es la primera ocasión que la artista se presenta en este emblemático espacio. En 2007 ofreció un recital en el mismo lugar como parte de su gira Fijación Oral World Tour.

Actualmente, la cantante continúa con su tour Las mujeres ya no lloran, que el pasado 11 de febrero cumplió un año desde su arranque. La gira ha recorrido distintas ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, y aún contempla fechas en Medio Oriente e India.

Presentaciones programadas

Previo al concierto gratuito en el Zócalo, la artista también tiene programada una presentación el 27 de febrero en el Estadio GNP Seguros.