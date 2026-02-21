Eric Dane y la señal que encendió las alarmas: así comenzó su batalla contra la ELA

El fallecimiento de Eric Dane, reconocido por su papel en Grey´s Anatomy, se confirmó este 19 de febrero luego de que su familia informara, en un comunicado difundido a la revista People, que el actor pasó sus últimos días acompañado de su esposa e hijas. Tenía 53 años y enfrentaba un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad progresiva e incurable.

El intérprete, también conocido por su participación en Euphoria, hizo pública su condición en 2025. Aunque en un inicio solicitó privacidad, después decidió compartir detalles con el objetivo de ayudar a otras personas. En entrevista con The Washington Post expresó que más que preocuparse por la opinión pública, le interesaba ser útil para alguien que atravesara una situación similar.

¿Cómo comenzó la enfermedad de Eric Dane?

Durante una conversación en Good Morning America, Dane relató que todo comenzó con debilidad en su mano derecha. En ese momento no lo consideró alarmante. Pensó que quizá había usado demasiado el teléfono o que simplemente su mano estaba cansada.

Sin embargo, con el paso de las semanas notó que la fuerza disminuía. Acudió primero a un especialista en manos, luego fue canalizado con otros médicos hasta llegar a un neurólogo. Tras múltiples estudios, recibió el diagnóstico de ELA.

La esclerosis lateral amiotrófica afecta las neuronas motoras, responsables de enviar las señales que permiten el movimiento muscular. De acuerdo con Mayo Clinic, la enfermedad provoca debilidad progresiva en las extremidades, la cual empeora con el tiempo al dañarse y morir dichas neuronas.

"Nunca voy a olvidar esas tres letras", confesó el actor al recordar el momento en que supo el diagnóstico.

Progresión de la enfermedad y su impacto

Un año y medio después de recibir la noticia, los síntomas se intensificaron. Para junio de 2025, Dane ya no tenía movilidad en el brazo derecho y comenzaba a presentar debilidad en el izquierdo. Manifestó su preocupación por la posibilidad de perder también la funcionalidad de esa extremidad y por el avance de la enfermedad hacia otras partes de su cuerpo, como las piernas.

En noviembre de 2025 fue visto en silla de ruedas. Aun así, aseguró que continuaba luchando y dedicando tiempo a su familia, además de intentar mantenerse activo en su carrera.

El actor compartió que uno de sus mayores temores era no poder acompañar a sus hijas mientras crecían. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales escribió que la enfermedad podía arrebatarle muchas cosas, pero no su espíritu.

Según Mayo Clinic, no existe cura para la ELA y aproximadamente la mitad de los pacientes fallece entre 14 y 18 meses después del diagnóstico, aunque algunos pueden vivir más de una década.

Eric Dane enfrentó la enfermedad con la intención de generar conciencia y ofrecer apoyo a otros pacientes, convirtiendo su experiencia personal en un mensaje de fortaleza frente a una condición devastadora.