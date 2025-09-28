Adrián Marcelo desata polémica con sus comentarios sobre Abelito en redes sociales

El influencer y conductor Adrián Marcelo ha captado la atención de las redes sociales una vez más, desatando una oleada de reacciones tras publicar una serie de comentarios incendiarios sobre Abelito, usando como base una hipotética confrontación en el reality donde participa el joven.

El comentario, que Adrián Marcelo presenta como una estrategia de "villano" para un posicionamiento en contra de Abelito, contiene frases que han sido calificadas como crueles y excesivamente provocadoras. La publicación sugiere una forma de atacar a Abelito tanto por su participación en el reality como por su persona.

Las Frases que Desataron la Polémica

Entre las declaraciones más explosivas que Marcelo propone incluir en su "discurso" contra Abelito se encuentran:

Una referencia directa y cuestionable a la estatura de Abelito: "Para estar a tu altura, me voy a hincar".

Una acusación grave y sin fundamentos: La idea de rematar el ataque diciendo que su discapacidad "no me hace olvidar que es un promotor de la narcocultura en este país".

Un golpe bajo sobre su desempeño en el reality: "Te han usado de llavero toda esta temporada y los llaveros no ganan".

Una referencia oscura y violenta: "Si no sales por votación, ojalá al menos un día, pase volando un halcón, te vea y te lleve".

Además de estos ataques, Adrián Marcelo también comentó que usaría el momento para "instruir a la ignorante audiencia" sobre la forma correcta de nombrar a las personas con enanismo: "Personas con acondroplasia", lo cual muchos usuarios señalan como un intento cínico de maquillar la hostilidad de sus otros comentarios con un toque de corrección política.

Reacciones en Redes Sociales

Como era de esperarse, la publicación ha dividido a la audiencia. Muchos de sus seguidores celebran la naturaleza ácida e irreverente de Adrián Marcelo, aplaudiendo su habilidad para generar contenido viral y sostener que solo se trata de humor negro.

Por otro lado, una gran parte de los usuarios de X han criticado duramente a Marcelo, calificando sus palabras como discriminatorias, irrespetuosas y totalmente innecesarias. La crítica se centra en el uso de la discapacidad y la apariencia física de Abelito como principal material para su "estrategia de villano," sugiriendo que cruzó una línea de lo que es aceptable incluso en el contexto del reality y la sátira.

Con esta nueva controversia, Adrián Marcelo reafirma su reputación de ser una de las personalidades más polarizantes de México, demostrando una vez más su maestría en encender el debate en las redes sociales y, como él mismo dice, conseguir que "toda la familia [se junte] frente al televisor" a comentar sus acciones.