Taylor Swift estrena The Life of a Showgirl en cines mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO – La fiebre por Taylor Swift vuelve a la pantalla grande con el lanzamiento de su nueva película/documental, The Life of a Showgirl. Esta experiencia cinematográfica, que acompaña el estreno de su nuevo álbum, ya tiene precios de boletos revelados por las principales cadenas de cine en México, con un costo que se mantendrá accesible para sus seguidores.

El nuevo proyecto de la artista llega tras el éxito arrollador de Taylor Swift: The Eras Tour, que en 2023 se convirtió en la película de conciertos más taquillera de todos los tiempos a nivel mundial. "The Life of a Showgirl" busca replicar ese impacto ofreciendo una propuesta más íntima y exclusiva.

Precios y formatos en México

De acuerdo con los reportes iniciales de cadenas como Cinépolis y Cinemex, los boletos para ver la nueva película tendrán un rango de precios que varía según el formato de la sala:

Salas estándar (tradicionales): Aproximadamente $149 pesos mexicanos.

Salas Platino o VIP: Hasta $249 pesos mexicanos.

Estos precios podrían variar ligeramente entre las distintas ciudades y complejos, pero ofrecen una referencia clara a los "swifties" que buscan asegurar su lugar en el estreno. Las salas Platino ofrecerán una experiencia premium con asientos reclinables y atención personalizada.

Experiencia de 89 minutos y contenido exclusivo

La película, con una duración de 89 minutos, ofrecerá una inmersión en el proceso creativo de la cantante. La experiencia en cines incluye:

El videoclip exclusivo de su nuevo sencillo, "The Fate of Ophelia", que será presentado por primera vez.

Videos con letras (lyric videos) de su nuevo álbum.

Material inédito del detrás de cámaras y momentos personales de la artista.

El lanzamiento de "The Life of a Showgirl" como una experiencia en cines refuerza la tendencia de Taylor Swift de innovar en la forma en que conecta con sus fans, transformando un lanzamiento musical en un evento social y de taquilla mundial.

