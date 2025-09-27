Selena Gomez y Benny Blanco se casan en boda de 5 millones de dólares

Boda de 5 millones de dólares: Selena Gomez y Benny Blanco se casan en un enlace ultra secreto

LOS ÁNGELES – La cantante y actriz Selena Gomez se prepara para dar el "sí, acepto" al productor musical Benny Blanco en lo que se perfila como una de las bodas más costosas y secretas de Hollywood. La pareja, que se comprometió en diciembre de 2024, ha contratado a la reconocida wedding planner Mindy Weiss y ha invertido una suma superior a los 5 millones de dólares en la celebración, con la máxima privacidad como principal prioridad.

El fastuoso enlace se llevará a cabo en una extensa finca privada que ha sido completamente transformada con carpas para la ocasión. El secretismo es tan estricto que, según el informe, la pareja ha destinado 300,000 dólares solo para seguridad. Este despliegue incluye guardias armados, accesos que bloquean la luz para frustrar los drones de los paparazzi y patrullas de vigilancia las 24 horas, garantizando la tranquilidad de los 300 invitados.

Invitados de lujo y fiesta con Snoop Dogg

La lista de invitados es digna de una celebración de alto perfil en Hollywood. Se espera la asistencia de la mejor amiga de Gomez, Taylor Swift, y la heredera Paris Hilton, cuya hermana, Nicky Hilton, confirmó su presencia. Aunque Meryl Streep había sido considerada, tuvo que cancelar su asistencia.

La fiesta posterior a la ceremonia promete ser un evento inolvidable, con el rapero Snoop Dogg subiendo al escenario como anfitrión. El plan es crear un ambiente festivo con torres de champaña y una pista de baile que se extenderá hasta altas horas de la madrugada.

El secretismo se extiende incluso a los proveedores: ni siquiera el catering conoce la ubicación final del evento, siguiendo un horario "clandestino" para las entregas. Esta boda secreta no solo celebra la unión de Selena Gomez y Benny Blanco, sino que también refleja una tendencia entre las celebridades de proteger su vida privada a cualquier costo. El lujoso spa resort El Encanto, en Santa Bárbara, será el refugio de los invitados que decidan quedarse a pernoctar, un lugar que ya está completamente reservado para el fin de semana.