¿Distanciamiento familiar? Aislinn Derbez elimina foto con Vadhir y José Eduardo en plena polémica

Aislinn Derbez volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales luego de que desapareciera de sus perfiles una fotografía que había compartido junto a sus hermanos, Vadhir y José Eduardo Derbez. La imagen, publicada el pasado 8 de noviembre, mostraba a los tres conviviendo y abrazados, acompañada de un breve mensaje de afecto: "Los tqm".

La eliminación de la fotografía llamó la atención debido al momento que atraviesa la familia Derbez, luego de que surgieran señalamientos relacionados con presuntas agresiones sexuales que involucran a Vadhir. A partir de este movimiento, algunos usuarios comenzaron a cuestionar si la actriz estaría tomando distancia de sus hermanos.

Sin embargo, hasta el momento Aislinn no ha ofrecido una explicación sobre el retiro de la publicación ni ha confirmado que exista algún conflicto entre ellos.

Una fotografía que generó opiniones divididas

Cuando la actriz compartió la imagen, diferentes usuarios interpretaron el mensaje como una muestra de respaldo hacia Vadhir y José Eduardo, especialmente por la controversia que comenzaba a rodear a su familia.

Otros internautas consideraron que una fotografía familiar no necesariamente representaba una postura sobre los señalamientos o los asuntos legales relacionados con sus hermanos.

La posterior desaparición de la publicación tanto de Instagram como de Facebook volvió a despertar comentarios y teorías sobre la relación entre los tres.

Pese a las especulaciones, no existe una declaración de Aislinn que confirme un distanciamiento, un desacuerdo familiar o una decisión de deslindarse públicamente de sus hermanos.

¿Qué está pasando con Vadhir y José Eduardo Derbez?

La controversia tomó fuerza después de que trascendiera que Vadhir Derbez enfrenta un procedimiento relacionado con una denuncia por presunta violación.

A este asunto se sumaron versiones difundidas en plataformas digitales sobre un supuesto segundo episodio que habría ocurrido durante un viaje en crucero en el que presuntamente también habría participado José Eduardo.

De acuerdo con publicaciones de la cuenta Doña Carmelita en X, una joven menor de edad habría consumido bebidas alcohólicas durante una convivencia a bordo de la embarcación y posteriormente habría sufrido una presunta agresión sexual. En esas mismas versiones se mencionó que José Eduardo supuestamente habría tenido conocimiento de lo sucedido.

Es importante señalar que estos últimos señalamientos corresponden a información difundida en redes sociales y no constituyen hechos judicialmente acreditados. La información disponible en el texto tampoco confirma la existencia de una denuncia formal por el supuesto incidente en el crucero ni demuestra la participación de José Eduardo en algún delito.

Aislinn no aclara los motivos de su decisión

En medio de la atención que ha generado el caso, Aislinn Derbez ha optado por no pronunciarse públicamente de manera detallada sobre las acusaciones que involucran a su hermano ni sobre la eliminación de la fotografía.

La actriz, conocida por su participación en proyectos como La magia del caos y la película A la mala, tampoco ha confirmado que haya decidido apartarse de sus familiares.

Por ahora, el retiro de la imagen sigue alimentando las especulaciones entre los seguidores de la familia Derbez, aunque permanece sin respuesta la pregunta principal: ¿se trató de una decisión relacionada con la polémica o simplemente de un cambio en sus redes sociales?