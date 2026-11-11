¿Doña Alegría será la primera eliminada de La Mansión VIP?

CIUDAD DE MÉXICO.- La permanencia de Doña Alegría en la segunda temporada del reality show La Mansión VIP pende de un hilo tras la filtración de una supuesta captura de pantalla del sistema de votaciones. Las cifras difundidas en plataformas digitales ubican a la creadora de contenido entre los participantes con menor respaldo económico por parte de la audiencia, situación que alimenta las versiones sobre su posible salida en la primera gala de eliminación de la competencia.

A diferencia de los formatos tradicionales de votación abierta, el esquema del programa contabiliza el apoyo del público mediante aportaciones financieras directas dirigidas a cada habitante para asegurar su continuidad. La imagen que circula en redes sociales revela que Doña Alegría registra una recaudación considerablemente inferior frente al resto de los concursantes. Sin embargo, la producción del espacio no ha confirmado la validez de los datos divulgados ni ha emitido un pronóstico oficial sobre el conteo definitivo.

La vulnerabilidad de Doña Alegría en La Mansión VIP

La vulnerabilidad de la participante en las preferencias del público coincide con una serie de tensiones generadas al interior de la vivienda. Durante una conversación sobre trámites migratorios con La Cukis, Doña Alegría realizó comentarios sobre la identidad de género de su compañera al aludir al nombre que debería emplear para solicitar una visa. La interacción provocó incomodidad entre los espectadores, derivando en señalamientos de clasismo y falta de empatía en plataformas digitales.

Conflictos internos en el reality show

A las controversias externas se suman los roces directos con otros integrantes del elenco. La participante Odette Orlena manifestó públicamente su inconformidad con el estilo comunicativo de Doña Alegría, calificando ciertas expresiones como groseras e inadecuadas para la convivencia cotidiana. La combinación entre fricciones internas y un modesto respaldo económico sitúa a la creadora como uno de los perfiles más expuestos en la fase inicial del programa.