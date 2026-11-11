mosaJorge Durán se une a La Mansión VIP: ¿Conflicto con Karely Ruiz?

CIUDAD DE MÉXICO.- La segunda temporada del reality show La Mansión VIP vive momentos de alta tensión en las redes sociales tras la incorporación del influencer y cantante Jorge Durán, quien llegó a la competencia para cubrir el espacio disponible luego del sorpresivo retiro de Dani Flow del programa producido por el creador de contenido HotSpanish.

El ingreso del nuevo participante generó controversia en las plataformas digitales debido a la fría y visiblemente incómoda interacción que sostuvo con la creadora de contenido regiomontana Karely Ruiz al momento de saludar a sus nuevos compañeros. Las imágenes del encuentro muestran a la modelo alejándose de manera paulatina cuando el tapatío intentó aproximarse, limitándose a extenderle la mano brevemente para después marcar distancia, actitud que desencadenó interrogantes entre la audiencia sobre la existencia de rencillas previas entre ambos.

¿Qué ocurrió entre Karely Ruiz y Jorge Durán?

A pesar de que no existe registro de algún conflicto directo entre los dos creadores en el pasado, miles de internautas relacionaron la postura de Karely Ruiz con diversos señalamientos públicos que pesan sobre el entorno del tapatío. Usuarios en redes recordaron acusaciones previas vertidas en plataformas digitales que vinculan a Durán con episodios de agresión física hacia exparejas, así como el conflicto con la creadora Lubasha, quien expuso grabaciones donde se observaba al tapatío burlándose de ella durante una crisis personal.

Reacciones en redes sociales

Jorge Durán Castro, de 20 años de edad y originario de Guadalajara, Jalisco, es hermano de las influencers Fer Durán y Carol Castro. Hasta el momento, Karely Ruiz no ha emitido declaraciones directas para confirmar o desmentir si su distanciamiento responde a estos antecedentes, mientras el clip de la llegada del participante continúa acumulando reproducciones y dividiendo opiniones en internet.