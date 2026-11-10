Anuncian precios de abonos para el festival Tecate Pa'l Norte en Monterrey

MONTERREY, Nuevo León — La organización del festival Tecate Pa'l Norte dio a conocer los precios oficiales para la fase de abonos tempraneros de su edición 2026, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de asegurar su acceso a los tres días del evento antes de la revelación del cartel oficial.

Precios de abonos para el festival

La estructura de tarifas para esta etapa inicial comprende cuatro modalidades de acceso diseñadas para atender distintas preferencias y necesidades de comodidad dentro del Parque Fundidora.

El abono General se estableció en un costo de 4 mil 820 pesos, permitiendo el ingreso a las instalaciones y a las presentaciones programadas en los escenarios principales. Por su parte, la categoría General Plus alcanzó un precio de 5 mil 975 pesos, modalidad que añade servicios exclusivos como zonas de descansos y accesos a sanitarios preferenciales.

Modalidades de abono y beneficios

Para las opciones de rango superior, el abono Ascendente se fijó en 7 mil 480 pesos, ofreciendo visibilidad mejorada hacia los escenarios centrales y áreas de consumo exclusivas. Finalmente, el abono VIP (Vivir es Increíble) se situó en 10 mil 105 pesos, el cual incluye acceso prioritario al recinto, plataformas elevadas de observación, servicio de gastronomía especializada y amenidades exclusivas durante las tres jornadas del espectáculo.

La venta de los abonos tempraneros representa habitualmente la etapa con los precios más competitivos de la temporada previa al festival, toda vez que las fases subsecuentes experimentan incrementos progresivos conforme se aproxima la fecha del evento y se anuncian las agrupaciones participantes.