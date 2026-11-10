Paola Dalay rompe el silencio sobre su relación y desmiente haber abandonado a su hija Tessa

Paola Dalay decidió poner fin a las especulaciones que han surgido tras su separación de José Eduardo Derbez y el inicio de su acercamiento sentimental con el futbolista César Romo. La creadora de contenido negó que ya viva con su nueva pareja y rechazó las versiones que aseguran que habría dejado a su hija Tessa al cuidado de su expareja.

Los rumores cobraron fuerza después de que la influencer compartiera que la pequeña se encuentra viviendo actualmente con José Eduardo, mientras ella termina de instalarse en su nuevo departamento. Esta situación provocó comentarios en redes sociales, donde incluso se especuló que habría tomado esa decisión a petición de César Romo.

Paola Dalay responde a las especulaciones sobre su vida personal y la custodia de su hija.

Ante las versiones, Paola abrió una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, quienes le preguntaron directamente si era verdad que ya compartía casa con el futbolista y había abandonado a su hija. Sin evadir el cuestionamiento, respondió con humor y negó ambas afirmaciones: «Jajajaja Noooooo! Falso, falso falsísimo». La influencer acompañó su mensaje con un emoji de risa, dejando claro que no considera ciertas las versiones que circulan sobre su situación familiar.

La influencer asegura que Tessa vive temporalmente con José Eduardo por su mudanza.

En medio de los comentarios y críticas que ha recibido, Dalay ya había explicado que la estancia de su hija en casa del actor responde exclusivamente a cuestiones relacionadas con su mudanza. Durante una entrevista concedida el pasado 2 de noviembre a Gustavo Adolfo Infante, la creadora de contenido señaló que todavía está acondicionando su nuevo hogar para que la pequeña pueda instalarse con ella. También aseguró que mantiene una convivencia constante con Tessa y que la visita todos los días durante varias horas. Asimismo, rechazó las versiones sobre una posible pérdida de la custodia y afirmó que José Eduardo no pretende quitarle a su hija. Según explicó, una vez que su departamento esté completamente organizado, Tessa se mudará con ella.

Dalay confirma que su relación con César Romo es reciente y aún no es un noviazgo formal.

En esa misma conversación, Paola Dalay habló sobre su vínculo con César Romo y confirmó que ambos están saliendo, aunque aclaró que todavía no mantienen un noviazgo formal. La influencer puntualizó que conoció al futbolista después de haber terminado su relación con José Eduardo Derbez, por lo que pidió no confundir los tiempos de su vida sentimental. «No somos novios, no tenemos una relación, pero nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien», comentó. Por otra parte, Paola descartó alejarse de las redes sociales a pesar de los mensajes negativos que ha recibido. Ante la posibilidad de tomarse un descanso de las plataformas digitales, respondió: «Naaah, aquí me seguirán viendo». Finalmente, reconoció que esta temporada decembrina será diferente para ella, pues aunque normalmente disfruta mucho la Navidad, este año no siente el mismo entusiasmo.