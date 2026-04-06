Juan de Dios Pantoja y Steff Loaiza: desmentido de gastos hospitalarios

Respondió Steff Loaiza a Juan de Dios Pantoja

Tras la publicación de un video de parte de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza en el que aseguraron que pagaron el 50 % de los gastos del hospital de la madre de las creadoras de contenido, fue Steff quien salió a desmentirlo.

¿Qué dijo Steff Loaiza sobre los gastos?

A través de un video, en el que estuvieron presentes los familiares de Steff, la joven desmintió que su hermana y cuñado se hagan cargo de los gastos hospitalarios de miles de pesos. La joven mencionó que todos los días viven un estrés debido a que la deuda aumenta diariamente y que es mentira que ellos han cubierto toda la parte que habían acordado a pesar de que ellos tienen la posibilidad económica.

Confirmación de la deuda hospitalaria

Steff incluso llamó por teléfono a la administradora del hospital y a uno de los médicos para corroborar que se debe una gran cantidad de dinero.