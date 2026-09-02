Aldo Rendón se retira de La Casa de los Famosos México 2026 por problemas de salud

CIUDAD DE MÉXICO — El creador de contenido y estilista de moda Aldo Rendón anunció su abandono voluntario de la competencia en el programa de realidad "La Casa de los Famosos México 2026", argumentando complicaciones en su estado de salud que le exigen someterse a un tratamiento médico inmediato de forma externa.

La salida ocurrió durante la emisión del martes 1 de septiembre, cuando el competidor explicó a sus compañeros que las condiciones del encierro no resultaban idóneas para atender el padecimiento que lo aqueja. Aunque el participante aclaró que su condición resulta reversible y se encuentra bajo control, precisó que la naturaleza del tratamiento le impide permanecer saliendo y entrando de las instalaciones del programa.

Detalles de la salud de Aldo Rendón

A lo largo de su estancia en el programa, el estilista compartió detalles sobre diversos diagnósticos que integran su historial médico. Entre ellos destaca una anemia detectada por cansancio crónico previo a su ingreso al reality, así como queratocono, una enfermedad ocular progresiva en la córnea con la que vive desde la juventud. Además, padece sordera congénita en el oído izquierdo.

Durante los días previos a su retiro, Rendón sufrió un episodio de gota que le provocó inflamación y dolores intensos en las articulaciones de los pies. Asimismo, la inquietud entre los integrantes de la emisión aumentó luego de que observaran síntomas de ictericia, caracterizada por la coloración amarillenta en ojos y piel, lo cual encendió las alertas debido a antecedentes de complicaciones hepáticas y en la vesícula que el participante enfrentó en el año 2010.

Reacciones y decisiones de la producción

La producción del programa no ha determinado si ingresará un suplente tras la renuncia de Rendón, mientras que el participante inició su proceso de valoración médica especializada.